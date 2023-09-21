В переговорах был достигнут существенный Конгресс

Второй с февраля 2022 года визит украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон получился, на первый взгляд, не столь ярким, как предыдущий. Выступления перед всем Конгрессом не случилось, а местные законодатели то и дело принимались спорить, надо ли вообще принимать в стенах Капитолия президента Украины и тем более обещать ему дальнейшую финансовую и военную поддержку. Впрочем, господин Зеленский с членами Конгресса все равно встретился. А также отдельно заехал в Пентагон, где обсудил непосредственно военные нужды, и удостоился аудиенции президента Джо Байдена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (слева) после встречи с членами Конгресса

Фото: Mariam Zuhaib / AP Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (слева) после встречи с членами Конгресса

Фото: Mariam Zuhaib / AP

Владимир Зеленский, посвятивший первые два дня поездки в США Генассамблее ООН, 21 сентября добрался до Вашингтона, где ему предстояла более привычная для последних полутора лет программа. В отличие от Нью-Йорка, где президент Украины работал над наращиванием всемирной политической поддержки, в американскую столицу господин Зеленский приехал непосредственно за военной помощью. И хотя представители Белого дома во главе с Джо Байденом не раз уверяли Киев в поддержке «столько, сколько потребуется», а в последнее время и вовсе призывали союзников нарастить военную помощь, в Вашингтоне Владимир Зеленский оказался не в самой приветливой обстановке.

Визит президента Украины пришелся на период ожесточенных споров между демократами и республиканцами по бюджету, а США в очередной раз столкнулись с угрозой шатдауна — остановки работы правительства.

На этом фоне вопрос дальнейшей финансовой помощи Украине со стороны США подвис в воздухе, и его явно надо было спустить на землю. Тем более что в прошлый раз — в декабре 2022 года — убеждать законодателей в необходимости поддержки Киева Владимиру Зеленскому довелось с трибуны Конгресса, и это определенный эффект возымело. С тех пор Украина получила множество пакетов помощи, а ассортимент поставляемых ей вооружений серьезно расширился.

Сейчас основная задача состояла в том, чтобы убедить законодателей одобрить дополнительные $24 млрд на финансирование Украины, запрошенные Белым домом у Конгресса.

Представители администрации, включая госсекретаря Энтони Блинкена и главу Пентагона Ллойда Остина, как могли убеждали общественность в двухпартийной поддержке Киева и уверяли, что вопрос вот-вот будет решен положительно. Тем не менее с реальностью это, кажется, совпадало не вполне.

Крайне правое крыло республиканцев и так болезненно реагировало на любое упоминание помощи Украине, а к визиту господина Зеленского и вовсе максимально активизировало критику в адрес Белого дома, готового, по их мнению, тратить миллиарды долларов на далекую страну, а не решать проблемы на родине. В частности, 29 законодателей (23 члена Палаты представителей и шесть сенаторов), пока президент Украины находился в Вашингтоне, направили Джо Байдену письмо, в котором заверили, что не поддержат пакет в $24 млрд для Киева.

К столь жесткой позиции их среди прочего подталкивали и последние опросы общественного мнения, согласно которым больше половины республиканского электората (62%) оказались недовольны тратами США на Украину.

«В Палате представителей сейчас нет денег для Украины»,— кратко описал ситуацию член нижней палаты от республиканцев Байрон Дональдс.

Такие настроения, видимо, и вынудили спикера Палаты представителей Кевина Маккарти проявить решительность в контексте визита господина Зеленского.

Первым делом господин Маккарти отказал украинскому лидеру в выступлении в Палате представителей и заверил, что у конгрессменов «нет времени на проведение совместного заседания» с сенаторами ради подобного мероприятия. «Зеленский избран в Конгресс? Он наш президент? Я не думаю, что я должен что-то обещать»,— также прокомментировал Кевин Маккарти перспективы одобрения нового финансового транша Киеву.

В итоге встреча Владимира Зеленского с полным составом Конгресса не состоялась.

Вместо этого были организованы переговоры на закрытом заседании Сената, а также более камерная беседа с отдельными, пусть и ведущими, членами Палаты представителей от обеих партий. Принял участие в этой встрече и Кевин Маккарти. Однако, как отметили американские СМИ, он тщательно старался не оказаться на одной фотографии с господином Зеленским, а потому даже не стал встречать гостя на пороге Капитолия, предоставив возможность взять все внимание на себя лидеру демократов в Палате представителей Хакиму Джеффрису.

Тем не менее итоги переговоров господин Маккарти кратко прокомментировал. По словам законодателя, он спросил господина Зеленского об использовании американской помощи и даже получил ответы на некоторые вопросы, хотя так и не понял, «есть ли план победы».

Назвав беседу «хорошей и продуктивной», республиканец, однако, ушел от ответа, готов ли он вынести на рассмотрение Палаты представителей пакет в $24 млрд.

«Понимаете, нам надо беспокоиться о фискальных вопросах в Америке. Я более чем поддерживаю (рассмотрение пакета.— “Ъ”), но и знаю, что президент сосредоточен только на этом, а у нас только что 10 тыс. человек (нелегальных мигрантов.— “Ъ”) пересекли границу, и (Байден.— “Ъ”) хочет это проигнорировать»,— сказал господин Маккарти.

Между тем глава комитета Палаты представителей по внешней политике республиканец Майкл Маккол высказался более обнадеживающе для Украины. По его мнению, в разговоре с американскими законодателями господин Зеленский был «уверен в победе», для которой США должны выделить Киеву новую помощь. Политик добавил, что украинский лидер в первую очередь просил о поставках истребителей F-16 и дальнобойных ракет ATACMS. Господин Маккол заверил, что в итоге Украина получит дополнительное финансирование. «Большинство большинства (подразумевается большинство республиканцев в Палате представителей.— “Ъ”) это поддерживает»,— сказал он. Такую же надежду выразил и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. По его мнению, «подавляющее большинство демократов и республиканцев хотят продолжения помощи, как и американский народ».

На этом программа Владимира Зеленского не закончилась. После Конгресса он отправился в Пентагон, где его ждали глава ведомства Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли, на днях уходящий в отставку. Хотя в стенах Минобороны Владимир Зеленский наверняка еще сильнее сфокусировался на поставках новых вооружений, встреча прошла и завершилась (если не считать пары фотографий) при полном информационном штиле.

О чем господин Зеленский говорил в Пентагоне, все догадывались, а вот до чего договорился, осталось в тайне.

Спустя несколько часов Пентагон официально объявил, что «в ближайшие дни, недели» Украине будут поставлены танки Abrams. Но вряд ли это можно было считать большой новостью, поскольку вопрос насчет Abrams был решен давно, а скорое прибытие этой техники несколькими днями ранее анонсировал Ллойд Остин.

Основная беседа — с Джо Байденом — должна была состояться в Белом доме. График украинского президента в Вашингтоне был составлен таким образом, что ключевые переговоры стартовали лишь во второй половине дня, когда в Европе был уже глубокий вечер. Закончились они и вовсе в ночи. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, предваряя беседу президентов, заверил, что господин Байден внимательно выслушает заявления господина Зеленского по ситуации на поле боя и по потребностям в вооружениях, а также выразит готовность поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

Джейк Салливан, в свою очередь, анонсировал объявление Джо Байденом нового пакета военной помощи, который, по данным СМИ, обойдется США в $325 млн (эти деньги Конгрессом уже были согласованы ранее) и будет состоять из средств ПВО и боеприпасов для артиллерийских систем HIMARS.

Зато по ATACMS, как уточнил господин Кирби, решения к моменту встречи президентов принято не было, оно «оставалось на столе».

В Москве заранее заверили, что новые пакеты военной помощи, даже наполненные дальнобойными ракетами, никак не повлияют на позицию России. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможные поставки ATACMS, это «не изменит существа происходящего». На заседании Совбеза ООН российский министр также обвинил Запад в «развале Украины» и в то же время выразил готовность к переговорам по конфликту, хотя и усомнился, что у западных стран есть «аргументы для честного диалога» по Украине.

Алексей Забродин; Екатерина Мур, Вашингтон