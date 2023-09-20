Невывозимые условия

Как выяснил “Ъ”, правительство собирается ввести экспортные пошлины почти на все товары, еще не обложенные ими, кроме продукции машиностроения. Адвалорная ставка будет привязана к курсу рубля и составит максимум 7% при курсе выше 95 руб. за доллар. Мера может заработать уже в этом году и будет действовать до конца 2024 года. Сильнее всего пострадают металлурги, угольщики и производители удобрений, у которых, по оценкам экспертов, введение пошлин заберет до трети экспортной маржи. В таких условиях «никто и никогда не будет инвестировать», говорят источники “Ъ” среди экспортеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, Минфин и Минэкономики рассматривают возможность ввести с 1 октября и до конца 2024 года экспортные пошлины почти на все виды товаров, кроме тех, для которых платежей либо нет, либо их размер не учитывает изменение курса рубля. Так, пошлины не коснутся нефти, нефтепродуктов, газа, лесоматериалов, лома и зерна. Также из-под них выведут продукцию машиностроения под кодами ТН ВЭД 84–96 (машины и оборудование, различные летательные аппараты, оптические инструменты, оружие и боеприпасы).

Размер пошлины зависит от курса доллара. При курсе в 80–85 руб. она составит 4%, 85–90 руб.— 4,5%, 90–95 руб.— 5,5%, выше 95 руб.— 7%.

Под пошлины попадут крупнейшие статьи российского ненефтегазового сырьевого экспорта: металлы, уголь и удобрения.

По словам источников “Ъ”, ряду министерств поручено предоставить в Минфин и Минэкономики предложения по предоставлению исключений для товаров, которые имеют высокую зависимость от импорта (более 50% от затрат). «Больше всего смущает явная финансовая непредсказуемость меры для бизнеса. В таких условиях никто и никогда не будет инвестировать»,— отмечает источник “Ъ” среди экспортеров.

Механизм изъятия сверхдоходов, в данном случае девальвационных,— давно применяемая практика правительства. Однако в данном случае основной причиной введения пошлин выступает не намерение пополнить бюджет, который на фоне ослабления рубля находится в неплохом состоянии, а попытка правительства снизить инфляционный импульс в экономике за счет сокращения внутренних цен на экспортируемые товары.

В отношении черных и цветных металлов пошлины в 15% применялись в 2021 году с августа по декабрь на фоне высоких экспортных цен. По задумке авторов, пошлины должны были сдерживать цены на внутреннем рынке. Кроме этого, они принесли бюджету дополнительно 45 млрд руб.

Идея экспортных пошлин на уголь обсуждалась в 2022 году. Тогда предполагалось, что они заработают с начала 2023 года, но в итоге правительство ограничилось лишь временным повышением НДПИ. Сейчас при поставках на восток энергетического угля маржа экспортеров оценивается в 15–20%, говорит независимый промышленный эксперт Максим Шапошников.

При поставках на юг и северо-запад введение пошлин может сделать экспорт убыточным.

Он также отмечает, что в случае введения пошлин угольщики могут столкнуться с трудностями с обслуживанием долга, которое подорожало после недавнего повышения ставок ЦБ.

Что касается черных металлов, то, по оценке Максима Шапошникова, текущая маржинальность экспорта проката по EBITDA находится на уровне 10–15%. Введение пошлины может сократить экспорт и поступление валюты в страну. Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов отмечает, что производство стали в России составляет примерно 75 млн тонн в год, потребление — около 45 млн тонн, то есть около 30 млн тонн необходимо экспортировать. При этом в 2023 году долларовые экспортные цены снизились: на сляб — на 18% с начала года, на горячекатаный рулон — на 9%.

С другой стороны, Сергей Суверов уточняет, что привязка экспортной пошлины к курсу будет компенсировать часть негативных эффектов за счет более низкой себестоимости в долларовом эквиваленте при слабом рубле. Однако в целом увеличение фискальной нагрузки может негативно отразиться на инвестпрограммах компаний.

Минудобрения уже обложены пошлиной с начала 2023 года. До 1 сентября ставка составляла 23,5% от разницы между рыночной ценой и точкой отсечения в $450 за тонну, а если котировки были ниже этого уровня, то пошлина обнулялась. За счет этой меры правительство рассчитывало получить 119 млрд руб. за год. Но на фоне падения цен на удобрения на мировых рынках бюджет в первом полугодии получил всего 6 млрд руб. В связи с чем с 1 сентября государство изменило порядок расчета пошлины, установив фиксированную ставку в 7% (хотя изначально законопроект Минфина предполагал 8%) до конца 2024 года. Помимо адвалорной ставки установлены минимальные фиксированные ставки пошлины в зависимости от типа удобрения — 1,1 тыс. руб. на тонну для азотных, 1,8 тыс. руб. для калийных и 2,1 тыс. руб. для фосфорных и сложных. Из-под действия пошлины были выведены водорастворимые фосфорсодержащие удобрения с высокой себестоимостью — водородфосфат диаммония и диводородфосфат аммония.

Источники “Ъ” на химическом рынке говорят, что второй квартал был довольно тяжелым для производителей на фоне низких цен. Сейчас они начали постепенно восстанавливаться.

Так, карбамид на FOB Балтийское море к середине сентября подорожал примерно на треть, до $350–400 за тонну. Но насколько долгосрочной будет эта тенденция, неизвестно, отмечают собеседники, в то время как пошлина будет действовать больше года и потом может быть продлена, как это произошло с квотами на экспорт удобрений.

По данным «Агроэкспорта», более 50% поставок продовольствия из России за рубеж приходится на зерно и масложировую продукцию, где уже действуют пошлины, остальное занимает экспорт рыбы и морепродуктов, мяса и молочной продукции. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин говорит, что внутренний спрос на мясо птицы и свинину насыщен, а участники отрасли продолжают инвестировать в расчете на внешние рынки. Любые меры по ограничению экспорта в таких условиях, подчеркивает он, «лишают бизнес стимулов».

Евгений Зайнуллин, Ольга Мордюшенко, Анатолий Костырев