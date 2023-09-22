Дружеские разногласия

Более половины россиян считают, что президент России, который будет избран на выборах 2024 года, должен выстраивать дружественные отношения с Китаем, выяснили социологи. На втором и третьем месте — страны Африки и Центральной Азии, но в списке потенциальных союзников нашлось место и ныне недружественным Евросоюзу (за нормализацию отношений с ЕС выступили 25% опрошенных), Украине (24%) и США (19%). При этом дружить с Китаем хотят люди всех возрастов, в сторону Европы и США чаще смотрит молодежь, а к Украине лучше относятся женщины. Серьезное отставание дружественной Индии (в ее сторону смотрят всего 5%) инициаторы опроса объясняют тем, что про нее в последнее время просто мало говорят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

54% респондентов считают, что будущий президент России должен выстраивать дружественные отношения прежде всего с Китаем, следует из результатов опроса исследовательской группы Russian Field. Треть (34%) готова сделать ставку на страны Африки, и 30% — на страны Центральной Азии. За улучшение отношений с Европейским союзом, Латинской Америкой и Украиной выступают соответственно 25%, 24% и 23% опрошенных, а в пользу США высказались 19%. Замыкает восьмерку желанных союзников Индия: с ней хотят дружить лишь 5%.

Всероссийский телефонный опрос проведен 2–10 сентября 2023 года по заказу компании «Дубравский Консалтинг», выборка составила 1596 респондентов, на вопрос можно было дать несколько вариантов ответа.

Социологи отмечают, что обнаружили настоящий поколенческий разрыв в подходах к вопросам дружбы и добрососедства. Среди всех возрастных групп на первом месте в списке друзей стоит Китай, но после него люди до 45 лет значимо чаще выступают за дружеские отношения с Евросоюзом (30% в группе 30–44-летних) и США (24% в категории 18–29 лет). А вот люди зрелого и пожилого возраста после Китая выбирают в партнеры страны Африки (39% в группе 60+). Усилий по улучшению отношений с Украиной больше ждут женщины (26%).

За дружбу с Китаем и Африкой чаще выступают респонденты, готовые голосовать на президентских выборах за Владимира Путина. Впрочем, в этом они едины с теми, кто предпочел бы абстрактного «альтернативного кандидата», хотя последние называют Китай на 4% реже, чем в целом по выборке. Зато среди «альтернативщиков» значимо больше тех, кто видит будущими союзниками Евросоюз и США (38% и 29%), а также тех, кто среди источников информации выделяет видеохостинг YouTube (45%). Приверженцы прочих источников информации (Telegram, интернет-СМИ, телевидение, «ВКонтакте») в своих симпатиях схожи: первое место занимает Китай, на втором — Африка, а замыкают тройку друзей страны Центральной Азии.

В целом одинаковых взглядов на выбор союзников придерживается и электорат парламентских партий. Но если среди сторонников «Единой России» за дружбу с Китаем выступает аж 61% опрошенных (с ЕС — 16%), то среди голосующих за «Новых людей» таких уже только 43% — немногим больше, чем за дружбу с ЕС. А вот большинство избирателей «Яблока» видят союзников в первую очередь в Евросоюзе (72%) и США (63%), в то время как о Китае вспоминают только 32% опрошенных.

Общее единомыслие естественно для электората парламентских партий, считает политтехнолог Павел Дубравский: «Надо понимать, что если партия системная, то она и будет работать в общем ключе». Неудивительны и взгляды сторонников «Яблока», которое считает себя европейской партией: для нее 20% респондентов, выступающих за возобновление отношений с Западом,— это одновременно и электоральные возможности, и «потолок», указывает эксперт. В целом же, по его мнению, результаты исследования отражают общий тренд, выразившийся в «повороте на Восток».

Однако выбор союзников отражает не столько общественный запрос, сколько эффективность государственного инструментария по работе с электоратом, продолжает господин Дубравский. Вполне логично, что среди союзников доминируют Китай и Африка — на них государственные СМИ делали упор в последние годы,— а меньше всего россиянам нравятся США, на которых проливается поток негативной информации. Низкие показатели Индии связаны с тем, что про нее просто мало говорили, хотя она член дружественного блока БРИКС, добавляет политтехнолог. Что же касается 19% респондентов, которые все-таки высказались за дружбу с США, то это следует расценивать скорее как общий запрос на возобновление отношений с Западом, не адресованный конкретному кандидату в президенты, полагает Павел Дубравский.

Анастасия Корня