Реестр пока не встает в строй

Единый цифровой реестр воинского учета, созданием которого занимается Минцифры, полноценно заработает не раньше 2025 года, заявили в ведомстве. Ранее в правительстве РФ планировали сдать реестр в эксплуатацию в 2024 году. В Минцифры затянувшуюся подготовку объясняют «жесткими требованиями» к информационной безопасности и создаваемой инфраструктуре, включая каналы связи. Источник “Ъ”, знакомый с ходом разработки проекта, упоминает среди проблем взаимодействие с вузами, неохотно и вразнобой предоставляющими данные о студентах, а также долгую государственную сертификацию реестра и его компонентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Кравцов, Коммерсантъ Фото: Сергей Кравцов, Коммерсантъ

О планируемых сроках сдачи в эксплуатацию цифрового реестра воинского учета сообщил на конференции «Цифровизация в госсекторе» замглавы Минцифры РФ Олег Качанов. По его словам, пилотный проект реестра запустят в этом году в одном-двух регионах (в ведомстве не говорят, о каких субъектах идет речь) «с ограниченным объемом функционала и ограниченным объемом сведений». Полноценный же ввод системы в эксплуатацию «невозможен раньше 2025 года». Чиновник пояснил это «очень жесткими требованиями с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности», добавив, что сведения в реестре содержат не военную, но служебную тайну. Господин Качанов упомянул, что необходимость создания защищенных каналов связи требует «временных и материальных затрат» (без конкретизации).

В мае 2023 года правительство РФ опубликовало проект постановления о введении в России единого цифрового реестра воинского учета. Создавать его поручили Минцифры, Минобороны будет выступать оператором системы. Предлагалось вносить в базу данных реестра 25 полей, содержащих информацию о гражданине, включая паспортные данные, ИНН, телефон, сведения об учебе и работе, судимости и состоянии здоровья (см. “Ъ” от 10 мая 2023 года). В документе говорилось о планах правительства сдать систему полностью в 2024 году, тогда как в 2023 году должна была идти ее апробация. Впрочем, этот проект постановления правительства так и не был утвержден. В июле 2023 года Белый дом издал постановление №1200, вносящее изменения в положения о призыве, утвердив новую форму повестки из военкомата и возможность дублирования подобных бумажных документов электронными (с рассылкой в личный кабинет на портале госуслуг). Напомним, в апреле 2023 года Госдума приняла закон, по которому граждан могут вызывать в военкомат через портал госуслуг, запрещая им до явки в военкомат выезд из страны, а уклонистам — водить автомобиль, заключать сделки с недвижимостью, получать банковские кредиты и регистрировать ИП.

По словам собеседника “Ъ”, знакомого с ходом работы над проектом разработки реестра воинского учета, его реализация затруднена не только из-за нехватки инфраструктуры или сложностей с исполнением требований в части информационной безопасности. По его словам, есть еще несколько ключевых проблем, с которыми чиновники сталкиваются при организации реестра. «Первая заключается в том, что сегодня единственный источник машиночитаемых данных о призывниках, на основе которых можно формировать реестр тех, кто имеет или не имеет отсрочки, это не военкоматы (там данные до сих пор в аналоговом виде), а вузы. Но вузы неохотно отгружают данные — пока нет документа, который обязывает образовательные учреждения отгружать данные о своих студентах в реестр»,— объясняет собеседник. Он добавляет, что вторая проблема взаимодействия с учебными заведениями связана с тем, что даже те данные, которые удается получить, разнятся от вуза к вузу по своему формату и набору строк: «В начале лета была встреча по этому вопросу с представителями Рособрнадзора. На ней как раз обсуждали проблему того, что все еще нет нормативных актов, которые бы четко определяли формат отгружаемых данных и их набор».

В Рособрнадзоре 19 сентября не ответили на запрос “Ъ”.

На этом проблемы формирования реестра, настаивает собеседник “Ъ”, не заканчиваются: «Еще одна трудность связана с тем, что Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК; орган исполнительной власти, который отвечает за противодействие иностранным техническим разведкам на территории страны, безопасность критической информационной инфраструктуры, защиту государственной тайны.— “Ъ”) пока не сертифицировала реестр и элементы его архитектуры. Официальной сертификации, я думаю, мы дождемся только к весне».

В ФСТЭК 19 сентября также не ответили на запрос “Ъ” о возможных проблемах сертификации реестра.

В Минцифры РФ на запрос о том, есть ли у разработчиков реестра проблемы с вузами и сертификацией, а также о размере финансовых затрат, о которых упоминал господин Качанов, также информации не предоставили.

Александр Воронов, Никита Королев