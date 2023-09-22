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Коммерсантъ FM
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Лавров попросил Гутерриша не применять «двойные стандарты» к разным территориям

Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Он указал на недопустимость использования в документах «двойных стандартов» применительно к различным территориям. Министр также попросил запустить против США процедуру арбитража в ООН.

Сергей Лавров и Антониу Гутерреша в беседе затронули острые международные проблемы, а также аспекты сотрудничества России и ООН. «Сергей Лавров также указал на недопустимость использования в ооновских статистических и иных документах "двойных стандартов" применительно к различным территориям»,— сообщается на сайте МИДа.

Министр также подарил Антониу Гутерришу книгу и подборку документальных видеоматериалов про Донбасс.

Кроме того, по словам министра, США нарушали обязательства по соглашению о центральных учреждениях ООН, в том числе отказывали в выдаче виз российским дипломатам. В связи с этим Сергей Лавров призвал генсека ООН запустить процедуру арбитража против США.

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке 19 сентября. Делегацию России возглавил Сергей Лавров. Он обратится с речью к Генассамблее 23 сентября.

Подробнее о 78-й сессии Генассамблеи — в материале «Высокие отношения».

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