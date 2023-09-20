На свой Арцах и риск

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики приняли условия Баку и согласились распустить свои вооруженные формирования, а также начать переговоры с Азербайджаном о гарантиях безопасности армянского населения. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил: его страна достигла всех целей. Это значит, что история существования региона в виде непризнанного государства закончилась. Россия, судя по ее роли в достижении договоренностей, остается гарантом безопасности в регионе. Между тем уже после объявления о прекращении боев в Карабахе погибли российские миротворцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акция протеста в Ереване с требованием признать независимость Карабаха и отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Акция протеста в Ереване с требованием признать независимость Карабаха и отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ситуация вокруг Карабаха, где Азербайджан 19 сентября начал военную операцию, изменилась уже на следующий день. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) объявили, что согласны на разоружение своих военных формирований и начало переговоров с Баку по вопросам обеспечения безопасности армянского населения региона.

С заявлением также выступил Азербайджан. Минобороны страны сообщило, что «с учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий локального характера 20 сентября».

Огонь должен был прекратится в 13:00 при выполнении нескольких условий.

Во-первых, азербайджанская сторона настаивала на том, чтобы формирования вооруженных сил Армении и «незаконные армянские вооруженные формирования» на территории Карабаха сдали оружие, а также оставили свои позиции. Во-вторых, вооруженные силы Республики Армения должны были покинуть территорию Карабаха. Ереван, отметим, ранее заявлял, что его военных на территории региона и так нет.

Среди прочего в Баку подчеркнули, что реализация всего описанного будет обеспечиваться в координации с российским миротворческим контингентом. Позже появилась информация о том, что представители армян Карабаха и представители Баку встретятся 21 сентября в азербайджанском Евлахе.

Тут важно уточнить, что Азербайджан не желает говорить с представителями властей НКР. Их в Баку считают сепаратистами, а значит — преступниками.

Это первое. Второе — все переговоры, по мнению Азербайджана, должны проходить на его территории, поскольку после выигранной в 2020 году войны за Карабах азербайджанские власти считают карабахскую проблему, в том числе все вопросы, касающиеся проживания в регионе карабахских армян, своим внутренним делом.

Вечером 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к народу, в котором сказал, что все цели операции были достигнуты и Баку восстановил суверенитет над Карабахом. «Мы добились этого, используя высокоточное оружие, и в то же время гражданское население почувствовало себя полностью защищенным благодаря профессионализму наших вооруженных сил. В то же время было дано указание не наносить никаких ударов по гражданской инфраструктуре, выводить из строя только военную инфраструктуру»,— заявил господин Алиев (цитата по Trend.az).

Помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев дал дополнительные пояснения. Он сказал, что план реинтеграции армянских жителей Карабаха готов. Пока не ясно, кто от лица карабахских армян будет принимать участие в переговорах с Баку и какими могут быть гарантии безопасности людей, которых в Азербайджане считают врагами и которые сами относятся к азербайджанской стороне враждебно. Между тем СМИ Армении распространили информацию о том, что Баку настаивает на выдаче ему государственных деятелей НКР.

Как бы то ни было, о создании гуманитарных коридоров для эвакуации карабахских армян пока не сообщалось. По данным “Ъ”, армянское МЧС на всякий случай готово к развертыванию лагерей для беженцев в ближайших к Карабаху населенных пунктах.

В Telegram-каналах 20 сентября появились фотографии скопления людей в аэропорту Степанакерта (азербайджанское название Ханкенди), где дислоцированы российские миротворцы.

Миротворцы между тем сами не находятся в безопасности. Вечером 20 сентября, спустя шесть часов после новости о прекращении боевых действий, Минобороны России сообщило, что был обстрелян автомобиль, на котором передвигались российские «голубые каски».

Фотогалерея «Антитеррористическая операция» Азербайджана в Карабахе Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 19 сентября в 12:00 мск Минобороны Азербайджана объявило о начале проведения «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя», а также выдворения армянских вооруженных сил

На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения Фото: Defense Ministry of Azerbaijan / AP Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана, бои шли по всей линии соприкосновения Фото: Defense Ministry of Azerbaijan / AP Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Анар Эйвазов во время брифинга сообщил, что более 60 позиций армянских военных были взяты под контроль в ходе операции

На фото: последствия обстрела в Степанакерте Фото: oldhike / ТАСС Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек

На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела Фото: oldhike / ТАСС Власти Азербайджана сообщили, что основная цель операции — уничтожение военной инфраструктуры НКР, и большая часть целей была достигнута

На фото: последствия обстрела Степанакерта Фото: oldhike / ТАСС По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха большей частью укрылись в бомбоубежищах Фото: Siranush Sargsyan / AP Вооруженные силы Азербайджана прорвали линию соприкосновения с этническими армянскими силами в нескольких местах

На фото: последствия обстрела Степанакерта Фото: oldhike / ТАСС Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости Власти США и Европы призвали Азербайджан остановить военные действия

На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости В тот же день руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры Фото: Nagorno-Karabakh Human Rights Ombudsman / AFP Тысячи жителей Еревана вышли на митинг у здания правительства из-за ситуации в Карабахе Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев / купить фото Вход в здание правительства Армении был заблокирован полицейским кордоном Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев / купить фото Собравшиеся на митинг выкрикивали антиправительственные лозунги и обвиняли руководство страны, в частности премьер-министра Никола Пашиняна, в том, что их политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев / купить фото Протестующие попытались прорваться в здание, однако силовики сдержали натиск, силу в ответ не применяли Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев / купить фото Премьер-министр Армении Никола Пашинян провел заседание Совета безопасности страны и по его итогам заявил, что Ереван не намерен начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе

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На фото: митинг у правительства Армении Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Правоохранительные силы Армении блокируют проход к правительству Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Участники митинга в Ереване и силовики Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Полицейский кордон в Ереване на входе в дом правительства Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 20 сентября власти Нагорного Карабаха приняли решение в одностороннем порядке прекратить огонь. Также руководство Нагорного Карабаха заявило, что считает власти Азербайджана «центральными» в республике и намерено выстраивать конструктивный диалог с Баку

На фото: жители Степанакерта в бомбоубежище Фото: AP / Siranush Sargsyan После того, как власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие, в азербайджанском Минобороны заявили, что прекращают боевые действия в Карабахе

На фото: жители Карабаха укрылись в бомбоубежище Фото: Nagorno-Karabakh Human Rights Ombudsman / AFP Власти Азербайджана согласились предоставить коридор для эвакуации жителей и армии НКР

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На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения Фото: Defense Ministry of Azerbaijan / AP Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана, бои шли по всей линии соприкосновения Фото: Defense Ministry of Azerbaijan / AP Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Анар Эйвазов во время брифинга сообщил, что более 60 позиций армянских военных были взяты под контроль в ходе операции

На фото: последствия обстрела в Степанакерте Фото: oldhike / ТАСС Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек

На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела Фото: oldhike / ТАСС Власти Азербайджана сообщили, что основная цель операции — уничтожение военной инфраструктуры НКР, и большая часть целей была достигнута

На фото: последствия обстрела Степанакерта Фото: oldhike / ТАСС По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха большей частью укрылись в бомбоубежищах Фото: Siranush Sargsyan / AP Вооруженные силы Азербайджана прорвали линию соприкосновения с этническими армянскими силами в нескольких местах

На фото: последствия обстрела Степанакерта Фото: oldhike / ТАСС Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости Власти США и Европы призвали Азербайджан остановить военные действия

На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости В тот же день руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры Фото: Nagorno-Karabakh Human Rights Ombudsman / AFP Тысячи жителей Еревана вышли на митинг у здания правительства из-за ситуации в Карабахе Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев / купить фото Вход в здание правительства Армении был заблокирован полицейским кордоном Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев / купить фото Собравшиеся на митинг выкрикивали антиправительственные лозунги и обвиняли руководство страны, в частности премьер-министра Никола Пашиняна, в том, что их политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев / купить фото Протестующие попытались прорваться в здание, однако силовики сдержали натиск, силу в ответ не применяли Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев / купить фото Премьер-министр Армении Никола Пашинян провел заседание Совета безопасности страны и по его итогам заявил, что Ереван не намерен начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе

На фото: митинг в Ереване Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев / купить фото МИД Азербайджана потребовал вывести из Карабаха все вооруженные силы Армении. В ответ МИД Армении сообщил, что войск страны на территории НКР нет

На фото: митинг у правительства Армении Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Правоохранительные силы Армении блокируют проход к правительству Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Участники митинга в Ереване и силовики Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Полицейский кордон в Ереване на входе в дом правительства Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 20 сентября власти Нагорного Карабаха приняли решение в одностороннем порядке прекратить огонь. Также руководство Нагорного Карабаха заявило, что считает власти Азербайджана «центральными» в республике и намерено выстраивать конструктивный диалог с Баку

На фото: жители Степанакерта в бомбоубежище Фото: AP / Siranush Sargsyan После того, как власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие, в азербайджанском Минобороны заявили, что прекращают боевые действия в Карабахе

На фото: жители Карабаха укрылись в бомбоубежище Фото: Nagorno-Karabakh Human Rights Ombudsman / AFP Власти Азербайджана согласились предоставить коридор для эвакуации жителей и армии НКР

На фото: эвакуация людей из Степанакерта Фото: Russian Defence Ministry / Reuters Российские миротворцы эвакуируют местных жителей из Нагорного Карабаха Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters Протестующие в Ереване перекрыли одну из дорог в центре города Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Жители Еревана начали собираться у здания правительства после заявлений о договоренностях в Нагорном Карабахе Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Митингующие требуют признать независимость Нагорного Карабаха Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Участники акции и оцепление у здания правительства в Ереване Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Смотреть

«20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли. Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов»,— говорится в сообщении Минобороны. Ведомство не сообщило, сколько человек погибло. Нет и данных о том, с чьей именно стороны велся огонь.

Трагический инцидент можно считать вторым случаем гибели российских военных в регионе. Первый произошел 9 ноября 2020 года — также после достижения мирных договоренностей. Тогда вооруженными силами Азербайджана был сбит российский вертолет Ми-24. Погибли двое членов экипажа — майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федина.

Российская сторона ограничилась лишь констатацией факта гибели военных РФ во время нынешней эскалации. Тем временем президент России Владимир Путин во время встречи с главой МИД Китая Ван И отметил, что российские миротворцы делают все, чтобы защитить мирных жителей в Карабахе. «Мы в постоянном контакте с властями в Ереване, Степанакерте и Баку. Надеемся, что сможем добиться деэскалации и перевода проблемы в мирное русло»,— отметил господин Путин.

Россия таким образом является участником контактов между Баку и Степанакертом. Это подтвердил и армянский премьер Никол Пашинян.

«Некоторое время назад из официальных информационных источников Нагорного Карабаха мы узнали, что власти Нагорного Карабаха приняли предложение командования российского миротворческого контингента о прекращении огня. Речь идет о военных действиях, начавшихся вчера днем в результате нападения Азербайджана»,— говорится в комментарии армянского лидера, который был размещен в среду на его сайте.

Господин Пашинян подчеркнул, что Ереван не был стороной обсуждений. «Логично предположить, что если миротворцы сделали такое предложение, то это само по себе означает, что они полностью и без всяких оговорок приняли полноценное обязательство обеспечить безопасность армян Нагорного Карабаха и, соответственно, должны обеспечить все условия для того, чтобы были соблюдены права армян Нагорного Карабаха жить в своих домах, на своей земле, жить достойно и в безопасности»,— отметил армянский премьер, фактически сняв с себя ответственность за дальнейшее развитие событий.

Научный руководитель Армянского фонда исследований Сергей Мелконян констатирует в беседе с “Ъ”: «Арцах перестает существовать — карабахский регион остается». Дальнейшие переговоры, отмечает эксперт, будут вестись под эгидой российских миротворцев: «Миротворческий контингент будет контролировать передачу вооружений и техники, они будут обеспечивать эвакуацию мирных жителей, будут обсуждаться гарантии тех, кто останется». Господин Мелконян при этом уверен, что останутся в Карабахе только те армяне, которым уже нечего терять. По словам эксперта, это будет посредническая повестка России. Однако, поясняет господин Мелконян, если из региона все уйдут, то миротворцы там будут не нужны.

События последних дней привели к волнениям в Ереване. Вечером 19 и 20 сентября в центре столицы митинговали тысячи людей, требовавших от правительства принятия мер по защите Карабаха. Реальной угрозой власти эти акции не стали.

Поздно вечером 20 сентября на сайте премьера Армении появилась короткая новость: «Состоялся телефонный разговор премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Была обсуждена сложившаяся в Нагорном Карабахе ситуация. Собеседники коснулись также вопросов двусторонней повестки Армения—РФ». В Кремле уточнили, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны. И добавили: «Была выражена надежда, что в дальнейшем ситуация будет развиваться в направлении деэскалации и стабилизации».

Владимир Соловьев, Ереван