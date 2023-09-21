Царствуй, лежа на Баку

В азербайджанском Евлахе 21 сентября встретились представители карабахских армян и Баку. Встреча дала старт процессу, который впервые в истории территориальных конфликтов на постсоветском пространстве может закончиться неоспариваемой никем в мире интеграцией непризнанной республики в состав признанного государства. Правда, против воли жителей этого региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На встрече в Евлахе среди прочего обсуждалась «организация деятельности армянского населения Карабаха на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики»

Фото: AP На встрече в Евлахе среди прочего обсуждалась «организация деятельности армянского населения Карабаха на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики»

Фото: AP

Утром 21 сентября из Степанакерта (азербайджанское название Ханкенди) в находящийся в 100 км Евлах выехал кортеж с армянской делегацией. По сообщениям армянских СМИ и судя по опубликованным позже фотографиям с места переговоров, армян Карабаха представляли депутат местного парламента Давид Мелкумян и глава Центра по обеспечению сотрудничества с миротворческим контингентом РФ Сергей Мартиросян.

Азербайджанская пресса сообщила, что на встрече также присутствовал руководитель российской стороны Совместного мониторингового центра РФ и Турции (появился на территории Азербайджана после второй карабахской войны) контр-адмирал Олег Семенов.

Со стороны Баку переговоры вел депутат Национального собрания Рамин Мамедов. Весной этого года азербайджанский лидер Ильхам Алиев поручил ему отвечать за контакты с карабахскими армянами. Кроме того, в делегацию входили заместитель спецпредставителя президента Башир Гаджиев и сотрудник спецпредставительства Илькин Султанов.

Переговоры длились недолго и закончились без каких-либо договоренностей.

Азербайджанское агентство Trend сообщило, что Рамин Мамедов представил планы «по реинтеграции армянских жителей Карабаха». В своих сообщениях азербайджанские СМИ не указывали должности армянских переговорщиков, называя их «представителями армянских жителей Карабаха».

Кроме того, как отмечается в сообщении Trend, на встрече Баку подчеркнул «важность скорейшей реализации вопросов, отраженных в заявлении Министерства обороны Азербайджанской Республики от 20 сентября о прекращении антитеррористических мероприятий». В нем, напомним, говорится: «Расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются». Ереван, напомним, настаивал на том, что армянских вооруженных сил в регионе и так не было. В заявлении отмечалось также, что все вышеописанное должно происходить «в координации с российским миротворческим контингентом».

До сих пор нет подробностей о том, как будет происходить процесс разоружения, а также куда направят военную технику и сданное вооружение.

Сообщалось, что ее получит Азербайджан. Но в четверг еще было неясно, начался ли этот процесс и какова роль российских миротворцев — понятие «координация» никем не расшифровано.

На встрече в Евлахе также поднимались вопросы восстановления инфраструктуры в Карабахе и «организации деятельности армянского населения Карабаха на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики». Представители карабахских армян, в свою очередь, затронули проблему обеспечения жителей региона питанием и топливом.

Пока шли переговоры, в Telegram-каналах, освещающих ситуацию в Карабахе, появлялись сообщения о стрельбе. Ее звуки слышали в Степанакерте. В ежедневном информационном бюллетене Российского миротворческого контингента за 21 сентября сообщается о пяти нарушениях режима прекращения огня после договоренности о тишине (то есть с 13:00 по местному времени 20 сентября). В нем также указано, что в расположении российского миротворческого контингента остаются 1340 мирных жителей, включая 607 детей. При этом Минобороны России утром 21 сентября сообщило, что «в расположение миротворческого контингента доставлено около 5 тыс. человек».

Большое число местных жителей находилось на территории аэропорта Степанакерта — объекта, который контролируют миротворцы. Тем временем ситуация в регионе остается крайне тяжелой. Нет электричества, нехватка продовольствия и не только. Огромное количество людей покинули дома, СМИ сообщают о большом количестве людей, которых не могут найти их знакомые и родственники.

Ситуацию в Карабахе 21 сентября обсудили президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев. Среди тем была и гибель миротворцев РФ, чей автомобиль был обстрелян 20 сентября. Число погибших российская сторона не уточняла. По сообщению Генпрокуратуры Азербайджана, в двух инцидентах были убиты шесть российских военнослужащих: один в результате обстрела со стороны «незаконных армянских вооруженных формирований» и еще пять (в том числе замкомандующего миротворческим контингентом Иван Ковган) — в автомобиле. Как сообщили в Генпрокуратуре, азербайджанские военные по ошибке приняли машину миротворцев за транспорт карабахских формирований из-за «сложного рельефа местности и туманно-дождливых погодных условий». В Азербайджане по этому поводу были возбуждены уголовные дела.

Таким образом, во время российской миротворческой операции в Карабахе с учетом летчиков, чей вертолет был сбит азербайджанскими военными в ноябре 2020 года, всего погибли восемь российских военнослужащих.

Ильхам Алиев, как сообщил Кремль, принес Владимиру Путину извинения и «выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента». Кроме того, господа Алиев и Путин отметили «важность последовательной реализации достигнутых при содействии Российского миротворческого контингента договоренностей о полном прекращении боевых действий в Карабахе». «Большое значение придается начавшимся при посредничестве миротворцев переговорам между представителями Баку и Степанакерта»,— подчеркнули в Кремле.

Состоявшиеся переговоры совпали с Днем независимости Армении, который отмечается 21 сентября. Праздник был смазан новым антиправительственным протестом, на котором жестко критиковали премьера Никола Пашиняна. Это уже третья акция — первая состоялась 19 сентября. Оппозиция потребовала отставки правительства Пашиняна.

«Любая страна для своего гражданина, из-за одного человека, отправляет самолет. В Арцахе (армянское название Карабаха.— “Ъ”) гибнут дети, матери, отцы борются до последнего. В некоторых местах до сих пор идет борьба. Как в Армении может быть такая власть? Эта власть не существует, вы — власть»,— заявил на митинге экс-премьер Армении Вазген Манукян. Оппоненты господина Пашиняна обещают продолжить протесты.

Переговоры Степанакерта и Баку на этом фоне тоже будут продолжаться. Дата следующей встречи пока не названа, но стороны говорят, что она состоится в ближайшее время.

При этом Азербайджан, несмотря на участие в этих переговорах представителя России, подчеркивает, что решает свою внутреннюю проблему. Представитель азербайджанского президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью Sky News Arabia сообщил, что параллельно предпринимаются шаги к заключению мирного договора с Арменией.

По словам чиновника, Баку передал Еревану черновик соглашения и ждет ответа на предложение. «Что же касается репатриации армян с территории Нагорного Карабаха, то это не является принципом, на котором основывается это соглашение, поскольку это внутреннее дело Азербайджана»,— подчеркнул господин Амирбеков.

Начавшийся процесс должен привести к окончательному закреплению Карабаха в составе Азербайджана и формированию там азербайджанских структур власти. Если этого удастся достичь, впервые в истории существования самопровозглашенных государств на постсоветском пространстве непризнанная республика будет интегрирована в состав признанного государства. Пусть и против воли ее жителей, но с согласия мирового сообщества. Ведь сегодня никто, включая власти Армении, не подвергает сомнению территориальную целостность Азербайджана с Карабахом в его составе. Этим карабахский сюжет существенно отличается от истории с включением в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также от конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. С точки зрения Москвы эти конфликты решены, но подавляющее большинство стран-членов ООН так не считает.

Впрочем, хотя Баку силой сдвинул нужный ему процесс с мертвой точки, до финиша еще остается приличное расстояние.

Старший аналитик International Crisis Group (ICG) по Южному Кавказу Олеся Вартанян констатирует, что в регионе на этой неделе возникла «новая реальность». «Местные органы власти в Степанакерте признали капитуляцию, и теперь все внимание будет направлено на две темы: на выполнение обязательств, которые они на себя взяли, и на разрешение гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе. Проблем тех людей, которые не понимают — оставаться им или уезжать»,— сказала эксперт “Ъ”.

Госпожа Вартанян уверена: если удастся избежать столкновений и если Азербайджан убедит местных жителей в том, что они могут остаться (то есть никаких этнических чисток не будет), то Баку и Ереван смогут в ближайшее время подписать мирный договор. Но пока, оговаривается она, нерешенных вопросов очень много: «Как будет происходить разоружение, расформирование местной власти — непонятно. Кто будет отвечать за выполнение договоренностей? Не видим пока, чтобы Баку давал понять, будет ли он назначать свое руководство и будет ли оно связано с местной общиной. Будет ли новый руководитель местным человеком или “привозным”».

Владимир Соловьев, Ереван