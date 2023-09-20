Газа хватило на три этажа

Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Московской области приступило к расследованию обстоятельств взрыва в жилом доме в Балашихе, в результате которого погибли как минимум пять человек и 13 были ранены. Поисковые работы продолжались до ночи, и число жертв, среди которых не только жильцы, но и двое спасателей, на которых обрушилась плита, может возрасти. Эвакуированных из дома жильцов разместили в ближайшем доме культуры и других временных пунктах. Власти обещают за несколько месяцев восстановить здание и выплатить пострадавшим компенсации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обрушения в жилом доме после взрыва газа продолжались даже во время спасательных работ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Обрушения в жилом доме после взрыва газа продолжались даже во время спасательных работ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Взрыв в жилом девятиэтажном доме №10 на Октябрьской улице произошел в среду в 8:25. Прохожие сначала услышали громкий хлопок, а затем крики. Практически тут же обрушились стены этажей с 3-го по 5-й и несколько балконов, было повреждено, как выяснится позже, не менее десятка квартир.

На место сразу же прибыли спасатели. Они быстро определили наиболее вероятную причину ЧП — взрыв газовоздушной смеси с эпицентром на четвертом этаже.

Пока полицейские устанавливали оцепление вокруг девятиэтажки, из нее эвакуировали жильцов. В общей сложности из дома были выведены или выбрались сами порядка 170 человек. Их разместили в находящемся поблизости доме культуры «Балашиха», затем были оборудованы еще два пункта временного размещения. На месте ЧП побывал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Почти сразу появились сведения о погибших. Первым спасатели нашли тело 33-летней Ирины Артемьевой, проживавшей по соседству с квартирой, где, как предполагается, и взорвался газ. Через некоторое время обнаружили погибшей еще одну женщину — 86-летнюю Маргариту Горнееву. Предположительно, именно в ее квартире был эпицентр взрыва. Сын женщины, к слову, рассказал СМИ, что его матери недавно меняли плиту, поэтому теперь экспертам предстоит выяснить, не могла ли утечка стать следствием проведенных работ.

На месте происшествия работали около 200 спасателей и 60 единиц техники. Пока проводились спасательные работы, частичные обрушения в здании продолжались, то и дело происходили возгорания, с огнем пожарные также боролись до самого вечера. Все эти обстоятельства серьезно затрудняли работу сотрудников МЧС.

К вечеру среды было известно о пяти погибших. Причем двумя из них оказались сами спасатели. В интернете, соцсетях оперативно появилась видеосъемка, на которой отчетливо видно, как на сотрудников МЧС, передвигавшихся по разрушенной части квартиры, внезапно рухнула плита. При этом погибли спасатель Ногинского центра МЧС Магомед Нальгиев и спасатель 201-й балашихинской ПСЧ Олег Калмыков. Еще двое сотрудников МЧС были госпитализированы — 34-летний Денис Кудашкин и 33-летний Игорь Иванов. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Пострадали в результате взрыва 13 человек, по предварительным данным, семеро из них госпитализированы.

Спасательные работы сотрудники МЧС продолжали и поздним вечером. Замглавы ведомства Илья Денисов допустил, что под завалами могут еще оставаться люди, но подающих признаков жизни нет: завалы обследовали кинологи, поисковые собаки не нашли живых людей под ними.

Тем временем ГСУ СКР по Московской области возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Расследованием дела займется управление по расследованию особо важных дел главка — об этом сообщила его официальный представитель Ольга Врадий. По ее словам, следователи провели обыски в управляющей и газовой компаниях после взрыва газа. На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Отметим, что местные жители рассказали, что газовики проверяли исправность оборудования всего месяц назад, однако смогли осмотреть примерно пятую часть квартир — в остальные им попасть не удалось.

Прокуратура Московской области, в свою очередь, также организовала проверку соблюдения законности при эксплуатации девятиэтажки. Отметим, что пострадавший от взрыва дом был построен в 1979 году, он не являлся аварийным, следующий капитальный ремонт был запланирован на 2025 год. Теперь его состояние проверят эксперты. «Экспертиза состояния дома займет около двух дней, проверим и прилегающие подъезды — убедимся, что повреждения не пойдут дальше. И сегодня начнем менять разбитые окна в соседних домах»,— написал в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьев.

Восстановление части дома, поврежденной в результате взрыва газа, по предварительным оценкам, может занять около девяти месяцев. На этот период жильцам поврежденных квартир будет предоставлена компенсация аренды жилья.

Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. Он также добавил, что после восстановительных работ жильцам будут предоставляться квартиры с отделкой, сантехникой и кухонной мебелью.

По словам вице-губернатора, «семьи погибших получат денежную выплату в размере 1 млн руб., пострадавшим в тяжелом состоянии предоставят по 500 тыс. руб., в средней тяжести — 300 тыс. руб. и легкой — 100 тыс. руб.». «Также пострадавшим предоставят денежные компенсации на восстановление имущества: семьи получат по 30 тыс. руб. на каждого человека, те, кто живет один,— по 50 тыс. руб.»,— сказал господин Хромушин. А глава муниципалитета Сергей Юров со своей стороны заверил, что «нуждающиеся в жилых помещениях до момента восстановления дома получат временное жилье из маневренного фонда местной администрации».

Александр Александров