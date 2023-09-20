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Коммерсантъ FM
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Криптофермы отрезают от энергии

Минэнерго предлагает многократно увеличить тарифы для майнинг-центров

По данным “Ъ”, Минэнерго хочет в несколько раз увеличить тарифы на передачу электроэнергии для промышленных ферм по майнингу криптовалюты. Министерство хочет повысить цены в энергодефицитных регионах, включая самую популярную для добычи криптовалюты Иркутскую область. Цель — заставить майнинг-центры уйти в регионы с избытком мощностей. По словам владельцев майнинг-ферм, инициатива министерства дискриминирует легальных потребителей электроэнергии и приведет к остановке отрасли из-за убытков.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Несколько источников в энергетике рассказали “Ъ”, что Минэнерго предлагает в два-пять раз увеличить тарифы на передачу электроэнергии для юрлиц, занимающихся майнингом криптовалюты. Тарифы могут увеличить там, где наблюдается нехватка генерации, есть риски нарушения энергоснабжения и проблемы с подключением новых потребителей.

В частности, речь идет о Бурятии, Забайкальском крае и Иркутской области, где из-за низких тарифов расположена значительная часть ферм. Цель увеличения тарифов — заставить их уйти в другие регионы. В Минэнерго не ответили на запрос “Ъ”.

По данным “Ъ”, министерство предложило новую схему тарифного регулирования майнинг-центров по поручению вице-премьера Александра Новака (протокол от 6 июля есть у “Ъ”). Такая мера может стать прецедентом, поскольку тарифы на передачу электроэнергии для потребителей одинаковы вне зависимости от их деятельности и отличаются лишь по уровню напряжения. По поручению господина Новака Минэнерго совместно с Минцифры и ФАС должны придумать критерии, по которым тарифные органы будут выявлять майнинг-центры для расчета специального тарифа.

Для выявления майнинг-центров Минэнерго, по информации “Ъ”, считает необходимым создать в регионах специальные комиссии. Майнеров будут определять по ровному графику потребления электроэнергии, близкому к максимальной мощности. Специалисты комиссии будут ездить и проверять оборудование в помещениях юрлиц, а также изучать интернет-трафик и список посещаемых сайтов таких компаний. Проверки нужны, чтобы не перепутать майнинг-фермы и центры обработки данных (ЦОД), полагает один из источников “Ъ”. В Минцифры сказали “Ъ”, что «внимательно изучают предложения коллег».

Общий объем промышленного майнинга в РФ, по оценкам собеседников “Ъ”, составляет около 2 ГВт, а оптимальный тариф для рентабельной работы составляет 4–4,5 руб. за 1 кВт•ч. По оценкам “Ъ” на основе данных Time2Save, предложения Минэнерго увеличат конечную цену электроэнергии для майнинг-ферм на высоком напряжении в Иркутской области на 18–73%, до 3,2–4,7 руб. за 1 кВт•ч, в Бурятии — на 66–333%, до 4–11 руб., а в Забайкальском крае — на 33–133%, до 5–8,9 руб.

Александр Новак поручил проработать и другие ограничения для ферм. Среди них запрет на новое подключение к электросетям, низкий приоритет при подключении в регионах с дефицитом энергии, а также возможность их длительного отключения от сети. По данным “Ъ”, на совещании у Александра Новака поднимался вопрос полной изоляции майнинг-ферм от Единой энергосистемы России. Речь о принудительном переводе таких потребителей на собственную генерацию.

Увеличение сетевых тарифов для легальных майнинг-центров в несколько раз — это конец для отрасли, говорит совладелец BWC UG Роман Забуга. Он полагает, что регуляторам будет проблематично выявлять майнинг-фермы. В частности, сомнительными с юридической точки зрения выглядят повсеместные проверки оборудования в помещениях юрлиц.

Предлагаемые решения, включая многократное увеличение тарифов на передачу электроэнергии и лишение права равного доступа к электросетям, дискриминируют майнинг, заявили в BitRiver.

Подобные меры негативно отразятся на добросовестных участниках рынка и не окажут воздействия на недобросовестных игроков, которые будут продолжать незаконно подключаться к сетям и осуществлять майнинг по тарифам физлиц. Победить проблемы в электроэнергетике, связанные с майнингом, можно, сочетая меры оперативного характера, такие как проведение проверок недобросовестных майнеров, с мерами системного характера, а именно с разработкой и принятием полноценного комплексного регулирования майнинга и обращения криптовалюты в России, считают там.

В «Сообществе потребителей энергии» согласны, что дискриминировать легальный майнинг неправильно: «Надо создать пространство выбора — майнер либо размещает ЦОД, где хочет, и несет обязательства оплаты и содержания инфраструктуры, необходимой для преодоления дефицита, либо перемещается в профицитные энергоузлы, где инфраструктура готова его принять без серьезных дополнительных расходов».

Предлагаемое многократное увеличение тарифов для легальных потребителей обусловлено не фактическими затратами сетевых компаний, а желанием выдавить потребителя из региона, в котором энергосистема не способна выполнить свою основную функцию — удовлетворить спрос на электроэнергию, замечает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Он подчеркивает, что тариф используется как инструмент недопущения роста нагрузки, а не как инвестиционный сигнал для развития инфраструктуры, что принципиально отличается от прежних подходов.

Полина Смертина, Юлия Тишина, Ксения Куликова

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