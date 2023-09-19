Граждане вернулись за золотом

Банки отмечают повышенный спрос на золотые слитки со стороны населения. Отдельные участники рынка в неофициальных беседах даже отмечают их дефицит, именно их приобретают розничные инвесторы, видя в золоте «тихую гавань». Впрочем, крупнейшие банки уверяют, что у них слитков достаточно, а нехватка может возникать у небольших игроков, которые покупают золото у производителей под заказы клиентов, не формируя запасы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Источники “Ъ” в нескольких крупных банках рассказали, что спрос на золотые слитки со стороны граждан вновь начал расти на фоне роста инфляции и резких валютных колебаний.

«Мы видим рост спроса на золотые слитки не только в последние две недели, но и за более широкий период,— уточнили в Тинькофф-банке.— За последние три месяца мы реализовали в два раза больше слитков, чем за аналогичный период прошлого года». Золото защищает капиталы от колебаний на валютном рынке при нестабильности рубля, поясняют в кредитной организации. В Тинькофф-банке полагают, что интерес к золоту как защитному активу среди населения мог подстегнуть «рост инфляционных ожиданий».

«Интерес к физическому золоту остается стабильным, при этом мы ожидаем умеренный рост спроса до конца года»,— отметили в ВТБ. В Сбербанке признают, что есть небольшой рост спроса на золотые слитки относительно последней недели августа, хотя все последние месяцы продажи слитков идут в «боковом тренде».

«Всплеск покупок золотых слитков мы наблюдали в июле, когда продажи выросли более чем в 1,5 раза относительно своих средних показателей»,— сообщили в Госзнаке. Однако в последние две недели там «не наблюдают роста спроса на золотые слитки».

Спрос на драгоценные металлы наблюдается преимущественно среди состоятельных клиентов — за восемь месяцев 2023 года VIP-клиенты купили около 3 тонн золотых слитков, сообщил директор департамента частного капитала ПСБ Евгений Сафонов.

На фоне роста спроса на золотые слитки банки, которые традиционно не держат их запас, порой сталкиваются со сложностями с обеспечением продаж и даже дефицитом металла, говорят источники “Ъ”. Официально банкиры проблему не признают, но готовы объяснить ее предысторию.

«В 2022 году Россия заняла второе место в мире по добыче золота. Объем производства вырос на 1,3% по сравнению с прошлым годом и составил 331,1 тонны»,— отмечает предправления Реалист-банка Владимир Эльманин. Традиционно 90% объема уходит на экспорт, а 10% остается на внутреннем рынке. «Однако в связи с санкционными ограничениями экспорт в 2022 году был затруднен, и на рынке сложился профицит, при котором недропользователи были вынуждены продавать в убыток золото ниже себестоимости»,— поясняет господин Эльманин. Сейчас ситуация изменилась, добавляет он, экспортеры реализуют золото по цене Лондонской биржи, а внутренний ювелирный рынок приобретает на 1–1,5% дешевле, что делает продажу металла в России менее рентабельной.

В крупнейших банках, впрочем, уверены в своих возможностях удовлетворить спрос на золотые слитки. На сегодняшний день портфель золотых слитков, оставленных на хранение в ВТБ, превысил 66 млрд руб., уточнили в банке, с начала года его объем увеличился на 40% — это на 20% превышает прогнозные значения по году. В Сбербанке «сформированы значительные запасы слитков разных номиналов, которые позволяют удовлетворить любой спрос клиентов и не зависеть от локальных перерывов в поставках», говорят в кредитной организации.

В Сбербанке объясняют информацию о дефиците слитков тем, что он мог возникнуть у небольших игроков — тех, которые покупают у производителей и сразу же продают клиентам, а потому «подвержены влиянию временных пауз в поставках металла».

Ксения Дементьева