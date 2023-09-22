Виноторговцы тянутся к лозе

Развитие торговыми сетями импорта алкоголя и повышение пошлин на вина из Европы стимулируют дистрибуторов спиртного диверсифицировать бизнес. Так, совладелец «Полини Импорт» Ибрагим Абиев приобрел обанкротившуюся компанию «Легенда Крыма» примерно с 400 га земель, пригодных для виноградников. Для переработки всего урожая потребуется строительство винодельни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Совладелец алкогольного дистрибутора «Полини Импорт» Ибрагим Абиев стал собственником ООО «Легенда Крыма», занимающегося виноградарством на полуострове. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 19 сентября. Не исключено, что сделка прошла в рамках продажи активов признанного банкротом экс-владельца «Легенды Крыма» Михаила Штырлина. Победитель торгов, предложивший за 100% компании 1 млрд руб., отказался от заключения договора купли-продажи, и актив отошел Ибрагиму Абиеву, сделавшему второе предложение в размере 200 млн руб., поясняет знакомый со сделкой собеседник “Ъ”.

«Полини Импорт» и дистрибутор «Исси Спиритс» входят в ISSI Group. По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, в январе—июле «Полини Импорт» ввезла 6,2 млн л вина и 1,9 млн л крепкого спиртного, заняв 12-ю строчку среди импортеров алкоголя в РФ. Один из основных поставщиков — итальянская Polini Group. Как следует из отчетности «Полини Импорт», 51% компании контролирует Джованни Полини, остальные доли принадлежат господину Абиеву, Павлу Шамаеву и Владимиру Дьяченко. В ISSI Group “Ъ” не ответили.

«Легенда Крыма», по словам одного из крымских чиновников, управляет более 400 га пригодных для виноградников земель в Сакском районе. Компании также принадлежит бренд «Легенда Крыма», зарегистрированный в том числе по классу алкогольных напитков, следует из данных Роспатента. В 2019 году банк «Дом.РФ» подал заявление о банкротстве компании из-за долга в размере 178,55 млн руб., в 2022 году введено конкурсное производство. Управляющий «Легенды Крыма» от комментариев отказался, в «Дом.РФ» “Ъ” не ответили.

Советник практики по банкротству бюро БВМП Дмитрий Палин указывает, что участник торгов, занявший второе место, мог приобрести предмет торгов при отказе победителя за предложенную цену. По словам советника «Аверты Групп» Анны Фридрихсен, так как инвестор приобрел долю в компании, то, видимо, заинтересован в сохранении всего бизнеса. В дальнейшем можно начать процедуру оздоровления либо сразу заключить мировое соглашение с кредиторами, отмечает партнер ProLegals Елена Кравцова.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что «Полини Импорт» ранее была крупным техническим импортером прежде всего для X5 Group и сети «Красное & белое». Но X5 уже перешла на собственные закупки, свою платформу импорта вина активно развивает и «Красное & белое», указывает он. Кроме того, отмечает эксперт, на бизнесе импортера могло сказаться повышение ввозных пошлин на вина из «недружественных стран».

По словам Александра Ставцева, виноградники «Легенды Крыма» до последнего времени были в неплохом состоянии, но новому владельцу потребуется площадка для производства вина. Из урожая с 400 га можно выпустить 4–5 млн бутылок, подсчитал он. Глава крымского хозяйства «Герасимова О. С.» Ольга Герасимова говорит, что из части винограда можно выпускать вино на сторонних заводах по контракту, а оставшееся сырье реализовывать.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе—августе 2023 года в РФ выпущено 19,47 млн дал тихих вин, что на 5,68% меньше год к году. Как отмечает госпожа Герасимова, продать российские вина в моменте очень сложно. В этом году, говорит она, виноград в Крыму стоил примерно на 30% дешевле, чем годом ранее, так как виноделы распродают запасы и растет импорт из Армении, Грузии и Молдавии. Хотя, добавляет Ольга Герасимова, у недорогих и качественных крымских вин есть потенциал на рынках Китая и Индии.

Анатолий Костырев