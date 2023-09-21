Топливо внутреннего сгорания

Правительство после нескольких месяцев бездействия пошло на радикальные меры ради стабилизации цен на нефтепродукты — с 21 сентября оно временно запретило экспорт товарного бензина и дизтоплива. Сроки отмены запрета неясны, но участники рынка отмечают, что едва ли эмбарго продлится более месяца. В противном случае НПЗ будут вынуждены снижать переработку из-за затоваривания дизтопливом. За это время правительству и нефтекомпаниям предстоит прийти к соглашению о новом механизме стабилизации топливного рынка, который, видимо, будет включать в себя высокую экспортную пошлину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спешный запрет на экспорт топлива из РФ не может быть долгим: его просто окажется некуда девать

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Спешный запрет на экспорт топлива из РФ не может быть долгим: его просто окажется некуда девать

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое вводит временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России. Документ вступил в силу 21 сентября, но сроки его действия в правительстве не раскрыли.

Запрет должен помочь стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов, цены на которые этим летом неоднократно обновляли исторические максимумы. Как пояснили в Минэнерго, «ограничения позволят пресечь серый экспорт моторных топлив и насытить внутренний рынок». После их введения министерство ожидает увеличения предложения нефтепродуктов на внутреннем рынке.

При этом разрешен вывоз товарного топлива в Абхазию и Южную Осетию, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также в рамках межправительственных соглашений.

Также ограничения не затронут гуманитарную помощь, транзит, обеспечение военных формирований за рубежом и топливо для личного пользования граждан.

Правительство решило прибегнуть к запрету экспорта после того, как стало очевидно, что потребуется время для согласования и введения заградительной экспортной пошлины на топливо. Для этого нужно внесение поправок к закону о таможенном тарифе и, возможно, также к Налоговому кодексу, и поэтому она не сможет заработать с октября.

Запрет экспорта касается только товарных бензина и дизтоплива и не распространится на прямогонный бензин, а также тяжелые дистилляты и продукты с содержанием серы выше 0,05%. Таким образом, простые НПЗ смогут продолжить экспорт, а сложные НПЗ, возможно, увеличат выпуск нетоварных продуктов, в том числе сернистого дизтоплива (запрещено к обороту в РФ), а также керосина и мазута, на которые ограничения не распространяются.

Тем не менее, если запрет продлится дольше нескольких недель, крупным НПЗ грозит затоваривание дизтопливом и сокращение переработки.

Учитывая, что экспорт нефти из России также ограничен в рамках взаимных обязательств с Саудовской Аравией, сокращение переработки неминуемо приведет к необходимости снижать и добычу нефти.

На фоне принятых решений стоимость топлива на бирже продолжила падать третий день подряд. Бензин марки АИ-92 в европейской части России подешевел по итогам торгов 21 сентября на 5,7%, до 61,9 тыс. руб. за тонну (с 18 сентября, когда появились слухи о введении пошлины,— на 12,2%), бензин марки АИ-95 потерял в цене почти 4%, до 66,5 тыс. руб. за тонну (с начала недели падение на 12%). Котировки дизтоплива упали на 2,1%, до 71,9 тыс. руб. за тонну (на 4,2% относительно пика в 75 тыс. руб., достигнутого 19 сентября).

Введенный запрет на экспорт (его объем оценивается в 900 тыс. баррелей в сутки по дизелю и 60–100 тыс. баррелей по бензину) является самой жесткой из возможных мер регулирования. Предполагается, что она даст правительству время для подготовки более системных решений в виде заградительной экспортной пошлины. При этом, как сообщали источники “Ъ”, пошлина может быть нестандартной — государство собирается возвращать ее «добросовестным экспортерам», то есть тем компаниям, которые выполняют рекомендации Минэнерго по поставкам на внутренний рынок. Ее точный размер до сих пор не определен: обсуждается широкий диапазон — от $50 до $500 за тонну.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша полагает, что временный запрет был принят для того, чтобы в моменте насытить рынок и простимулировать все заинтересованные стороны «ускорить принятие нормативных документов, обеспечивающих в дальнейшем нормальное функционирование внутреннего рынка нефтепродуктов». Механизм будет обсуждаться с главами нефтекомпаний и заинтересованными ведомствами 22 сентября на совещании у вице-премьера Александра Новака. Господин Аркуша сомневается, что полный запрет экспорта будет введен надолго. «Даже месяц — это очень много. Скорее всего, счет идет на дни»,— говорит он, отмечая, что в противном случае НПЗ придется снижать переработку, поскольку производство дизельного топлива при полной загрузке НПЗ существенно превышает объемы его спроса на российском рынке.

В «Финаме» при этом отмечают, что сокращение поставок из России может спровоцировать рост цен на дизтопливо на мировых рынках на фоне нехватки там перерабатывающих мощностей. Там также полагают, что от запрета экспорта бензина сильнее всего пострадает «Сургутнефтегаз», а дизтоплива — «Татнефть» и «Газпром нефть». В крупнейших российских нефтекомпаниях ситуацию не комментируют.

Ольга Мордюшенко