Guinness разливается по дистрибуторам

Официально ушедшие из России глобальные пивные бренды привлекают крупных дистрибуторов. Так, Московская пивоваренная компания (МПК) решила заняться поставками ирландского Guinness и уже ввезла первую партию напитка. Этот бренд остается очень востребованным, особенно в барах, даже при возросших ценах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

МПК займется поставками ирландского пива Guinness Draught, следует из данных Росаккредитации. В середине сентября компания получила декларацию соответствия на это пиво, выпущенное после 17 февраля. Документ распространяется на бутылки, банки, бочки объемом от 0,33 л до 50 л. Размер партии не указывается. Источники “Ъ” на рынке подтвердили, что МПК ввезла партию Guinness Draught, которая включает кеги емкостью по 30 л. В МПК отказались от комментариев.

МПК основана в 2008 году Евгением Кашпером и Александром Лифшицем, создателями «Пивоварен Ивана Таранова», которые в 2005 году приобрела Heineken примерно за $500 млн. Управляет заводом в Мытищах мощностью 80 млн дал в год, выпуская «Жигули Барное», «Хамовники» и др. Импортирует бренды Stiegl, Budweiser, Pabst Blue Ribbon и т. д. В 2022 году выручка компании выросла на 15,8%, до 37,66 млрд руб., чистая прибыль была 3,29 млрд руб.

Guinness принадлежит британской Diageo. В рейтинге самых продаваемых пивных брендов в мире издания Drinks International за 2022 год Guinness занял четвертое место после Asahi, Heineken и Peroni Nastro Azzurro. После начала военных действий РФ на Украине Diageo объявила о приостановке продаж, а затем — о сокращении деятельности в России. Дистрибуцией Guinness в России ранее занималась структура Heineken, также покинувшей местный рынок, продав локальные активы группе «Арнест». В Diageo заявили “Ъ”, что ни прямо, ни косвенно не поставляют продукты в РФ.

Импорт Guinness в Россию тем не менее продолжается. По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, в январе—июне ввезено почти 1,5 млн л этого пива. Это на 15,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года, но почти в два раза меньше, чем в январе—июне 2021 года. В ассортименте «Перекрестка» есть Guinness Draught в алюминиевой банке, ввезенный ООО «Глобал Импорт», следует из этикетки. В управляющей «Пятерочкой» и «Перекрестком» X5 Group говорят, что пока не получали от МПК предложений по данному ассортименту. В «Глобал Импорт» “Ъ” не ответили.

Совладелец дистрибутора SWAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский говорит, что продающийся в России Guinness, скорее всего, закупается через европейских оптовых поставщиков. В случае пива в кегах, отмечает он, тара, вероятно, учитывается в стоимости контракта, так как обратная отправка пустых бочек иностранному производителю невозможна.

Основатель сети магазинов «Беру выходной» Николай Желагин говорит, что в России стоимость Guinness у местных поставщиков начинается от 700 руб. за 1 л. По его словам, МПК за счет Guinness может расширить покрытие баров и ресторанов, где спрос на это пиво сохраняется. МПК, добавляет господин Желагин, может поставлять барам одновременно и Guinness, и схожий по вкусу Ballantine из своего портфеля, стоящий заметно дешевле Guinness. Так Ballantine сможет привлечь больше потребителей.

По словам основателя сети гастрономических баров «Раковая» Евгения Ничипурука, спрос на Guinness остается существенным и проблем с продажей пива у баров не будет даже при цене около 1 тыс. руб. за бокал. Бренд имеет множество поклонников в том числе в России, и хотя на рынке есть неплохие аналоги, но повторить вкус этого пива до сих пор не удавалось, говорит он. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин отмечает, что начало поставок Guinness таким крупным игроком, как МПК, если тот предложит конкурентные цены, может положительно сказаться на потребителях и рестораторах.

Как отмечает Игорь Хавский, продажа официально ушедших из России известных пивных брендов может поддержать бизнес в моменте, но при возвращении правообладателя дистрибутор лишится таких контрактов. SWAM Group, отмечает он, решила не заниматься импортом пива без согласия производителя. По данным национального ритейл-аудита NielsenIQ, в январе—июле продажи пива в натуральном выражении снизились на 0,8% год к году и выросли на 5,3% в деньгах.

Анатолий Костырев