Триллион инвестиций

Запланированный объем инвестиций в экономику по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) превысил 3 трлн руб., уже вложено 929 млрд руб., узнал “Ъ”. В условиях санкций и дополнительной налоговой нагрузки такие соглашения позволяют стабилизировать условия по инвестиционным проектам. В Белом доме готовы корректировать в целом успешно работающий механизм с учетом меняющихся условий и практики правоприменения — сейчас правительство проводит консультации по теме СЗПК с бизнесом и Госдумой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти отмечают высокий спрос инвесторов на заключение СЗПК (на фото: курирующий это механизм первый вице-премьер Андрей Белоусов)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Власти отмечают высокий спрос инвесторов на заключение СЗПК (на фото: курирующий это механизм первый вице-премьер Андрей Белоусов)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Портфель СЗПК превысил 3 трлн руб., рассказали “Ъ” в секретариате курирующего этот механизм первого вице-премьера Андрея Белоусова. В экономику уже поступили 929 млрд руб. Всего подписано 60 соглашений, которые обеспечат 54 тыс. рабочих мест (на конец 2022 года фактически уже создано 19 тыс.).

Напомним, механизм СЗПК запускался как ключевой инструмент повышения инвестактивности в конце 2020 года, затем был приостановлен по техническим причинам и в конце 2022-го перезагружен — у регионов появилось право давать отрицательные заключения на проекты, контроль за инвестициями был ужесточен за счет подключения компаний к налоговому мониторингу, требования по объему капвложений были повышены.

После перезагрузки проекты стали крупнее — подписано 27 «новых» СЗПК на 1,8 трлн руб., это 60% всего объема инвестиций по соглашениям. Средний размер такого проекта составляет 66 млрд руб. против 36 млрд. на первом этапе. В конце 2022 года подписано пять соглашений на 403 млрд руб.— тогда многие проекты скорректировали из-за санкций. В 2023-м компании адаптировались (22 СЗПК на 1,4 трлн руб.), а у инструмента появилось новое преимущество — к таким проектам не применяется установленный windfall tax («добровольный» взнос бизнеса) в бюджет.

В секретариате первого вице-премьера отмечают, что СЗПК для многих компаний стали антикризисной мерой поддержки. «Неизменность налогового, таможенного регулирования, условий землепользования и градостроения дали бизнесу необходимые стабильные условия для развития»,— добавляют там. По данным ВЭБ.РФ (занимается сопровождением процессов заключения СЗПК), условия режима привели к улучшению инвестиционных показателей проектов. Например, чистая приведенная стоимость проекта в среднем выросла на 21%, по отдельным проектам — более чем на 50%.

По словам главы профильного департамента Минэкономики Александра Молодцова, спрос на СЗПК стабильно высок. «Инвесторы адаптируются к санкциям, находят поставщиков из дружественных стран или партнеров и разработчиков на внутреннем рынке. Мы видим много новых заявок, то есть речь идет о свежих инвестициях»,— рассказывает он. Сейчас инвесторы запускают импортозамещающие производства и занимают ниши, освободившиеся после ухода ряда западных компаний (например, производство фармацевтических субстанций).

Чаще всего новые проекты стартуют в сферах добычи (45% инвестиций), химической промышленности (19%), обработки (15%), лесопереработки и транспорта (по 7%). Больше всего соглашений — в Свердловской, Ленинградской областях, в Москве, Башкирии и Татарстане. В денежном выражении — в Хабаровском и Забайкальском краях (на 301,7 млрд руб. и 234 млрд руб.). Большинство проектов пока находятся в инвестиционной стадии, но восемь уже перешли в эксплуатационную (на 48,8 млрд руб.) — это значит, что инвесторы вскоре смогут компенсировать капзатраты (в форме налогового вычета или возмещения расходов). По региональным СЗПК пока заключено лишь четыре проекта на 12,4 млрд руб.— инвесторы крупных проектов предпочитают стабильность федерального законодательства, объясняют в Минэкономики.

Опросы РСПП показывают, что СЗПК является одним из наиболее востребованных бизнесом инструментов. «Вместе с тем закон о СЗПК нуждается в донастройке, в том числе в части порядка и процедур изменения заключенных соглашений в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы»,— рассказывает собеседник “Ъ” в РСПП. Он добавляет, что продолжается работа с Минэкономики по доработке закона о СЗПК, включая такие направления, как определение новизны проекта и порядок проведение экспертизы.

Диана Галиева