Граждане придерживают технику

По данным классифайдов и сервисов по подбору специалистов, за восемь месяцев в России серьезно — на 20–100% — выросло число обращений по ремонту крупной и малой бытовой техники. Ритейлеры связывают тенденцию с тем, что граждане хотят как можно дольше сохранить работоспособность устройств покинувших страну брендов. Кроме того, россияне стали чаще приобретать бытовую технику на маркетплейсах, где нет гарантийного обслуживания. Эксперты считают, что количество сдаваемой в ремонт техники продолжит расти, пока граждане не начнут массово переходить на товары китайских и турецких брендов с гарантийным обслуживанием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ

В сервисе «Профи» рассказали “Ъ”, что в январе—августе спрос на специалистов по ремонту бытовой техники вырос на 20% год к году. Так, специалисты по ремонту посудомоечных машин стали популярнее на 7%, холодильников — на 6%, а стиральных машин — на 5%. По данным «Авито Услуг», за три месяца лета спрос на мастеров по крупной технике увеличился более чем вдвое, по малой — на 43%, в целом было предоставлено 4 млн услуг. Больше всего спрос вырос на ремонт плит (на 299%), холодильников (на 81%), посудомоечных и стиральных машин (на 37% и 35% соответственно) и духовок (на 27%).

В «Авито Услугах» отмечают, что, согласно опросу клиентов, за ремонтом техники в этом году обращался каждый второй россиянин. Чаще всего ломались мелкая бытовая техника (электрочайники, мультиварки, миксеры и т. д. у 41% респондентов), стиральные машинки (31%) и холодильники (14%). Этот же опрос показал, что 98% россиян готовы чаще обращаться за ремонтом техники к мастерам, «если после починки техника прослужит долго».

Также увеличивается количество сдаваемой в ремонт техники Apple. Как сообщали «Ведомости», россияне в августе на 33% чаще ремонтировали продукцию бренда, чем в тот же месяц годом раньше. «Объем сдаваемой в ремонт техники Apple за восемь месяцев вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года»,— уточнил “Ъ” директор сети re:Store Расим Лемберанский. Люди стали чаще покупать подержанную технику, поэтому ее владельцы, приобретая новинки, приводят более старые гаджеты в порядок для продажи, говорит он.

Весной участники рынка отмечали, что в России на 20% выросло количество обращений потребителей по гарантийным ремонтам бытовой техники. Тогда эксперты предполагали, что рост связан с плохим качеством дешевой электроники (см. “Ъ” от 14 марта). В то же время сейчас в «М.Видео-Эльдорадо» не наблюдают общего роста обращений покупателей по гарантийному ремонту. В «Ситилинке» даже заявили о сокращении подобных обращений в августе на 27% год к году.

Чаще в ремонт попадают устройства прежних известных марок крупной бытовой техники, поскольку «к новым вендорам потребители еще не сформировали отношение и многие продолжают пользоваться старыми приборами, которые рано или поздно выходят из строя», считает директор «Fplus Сервис» (входит в холдинг Fplus) Андрей Еремин.

Гендиректор Kuppersberg Дмитрий Шашкин высказал гипотезу, что рост обращений по ремонту бытовой техники может быть связан со смещением продаж электроники из авторизированных сетей магазинов в маркетплейсы: «Сейчас россияне чаще начали приобретать технику через Ozon, "Яндекс.Маркет" и Wildberries, которые не занимаются ремонтом, в отличие от сетей со своими сервисами, поэтому потребители обращаются к частным мастерам».

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов подтверждает, что количество обращений по постгарантийному обслуживанию бытовой техники в текущем году увеличилось: «В основном граждане чинят электронику ушедших вендоров, таких как Bosch, Electrolux и др. Это связано с тем, что потребители пока не готовы рассматривать электронику новых брендов, а стоимость новой техники именитых брендов выросла минимум на 50%». По прогнозу господина Погудалова, число обращений по сервисному ремонту продолжит увеличиваться и пойдет на спад, когда покупатели начнут массово приобретать новую технику от китайских и турецких брендов с гарантийным обслуживанием.

Тимофей Корнев