ВСУ сняли с должности спикера Эштон-Чирилло из-за угроз российским журналистам

Официального представителя Сил территориальный обороны ВСУ сержанта Сан Эштон-Чирилло отстранили от должности. Как сообщила пресс-служба теробороны, в отношении сержанта начато расследование после высказываний о российских журналистах.

«Заявления сержанта Эштон-Чирилло, высказанные за последние дни, не были одобрены командованием Сил территориальной обороны и командованием ВСУ. Силы обороны Украины строго соблюдают нормы международного гуманитарного права. Сержант Сара Эштон-Чирилло будет немедленно отстранена от должности до завершения расследования»,— говорится в сообщении теробороны в соцсети X.

13 cентября в аккаунте Эштон-Чирилло в X было опубликовало видео, где она сказала о неких российских «пропагандистах», которые «будут расплачиваться за свои преступления». О ком идет речь, она не уточнила. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить ее высказывания на предмет угроз журналистам.

46-летняя Сара Эштон-Чирилло было назначена официальным англоязычным спикером сил территориальной обороны ВСУ в августе. До этого она на протяжении нескольких месяцев участвовала в военном конфликте на Украине на стороне вооруженных сил этой страны, а также выпускала репортажи о боевых действиях в блогах и СМИ.

Лусине Баласян