Заочные прения в очном формате

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД РФ Сергей Лавров выступили на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, но встречи друг с другом избежали. Господин Зеленский произносил речь, когда господина Лаврова в зале не было, а к моменту выступления российского министра украинский президент уже покинул стены СБ ООН. Правда, это не уберегло заседание от скандала. Несмотря на протесты российской стороны, господин Зеленский выступил первым и представил свою «формулу мира» как глобальный план разрешения международных проблем. Большинство других спикеров на Совбезе, включая представителей стран Латинской Америки и Африки, в той или иной форме выразили поддержку Киеву. Впрочем, это не повлияло на выступление господина Лаврова. Представленная им позиция России осталась выверенной и твердой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Brendan McDermid, Reuters Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Brendan McDermid, Reuters

Процедурно все подготовились

Первое же публичное выступление Владимира Зеленского в нью-йоркской штаб-квартире ООН — во вторник он обратился к миру с трибуны Генассамблеи — не оставило сомнений: украинский лидер приехал в США, чтобы склонить мировое сообщество к всеобъемлющей поддержке Киева. В своей речи господин Зеленский не просто старался убедить другие страны в необходимости осудить действия России, но и попытался найти для них такие аргументы, которые бы показали, что происходящее касается всех.

В частности, он обвинил Москву в использовании «ядерной энергии в качестве оружия» и призвал к «ядерному разоружению» России. Также украинский лидер заверил, что Москва «использует в качестве оружия многие другие вещи». В пример он привел глобальную продовольственную безопасность, пострадавшую после выхода РФ из зерновой сделки.

«Цель нынешней войны против Украины — превратить нашу землю, наших людей, наши ресурсы в оружие против вас — против международного порядка, основанного на правилах. Многие места в зале Генеральной ассамблеи могут опустеть, если Россия добьется успеха в своем вероломстве и агрессии»,— сказал господин Зеленский. Он заверил: избежать этого можно, только поддержав Украину и ее «формулу мира», которую он представил в прошлом году.

Президент Украины еще раз презентовал ее на специальном заседании Совбеза ООН 20 сентября. К этому мероприятию в среду как раз и было приковано все внимание. И не только потому, что там лично должен был выступить господин Зеленский, но и потому что в зале ожидался Сергей Лавров. Это, конечно, заставило мировые СМИ гадать, что может получиться из этой беспрецедентной для нынешнего времени встречи. Однако все предположения оказались напрасными, поскольку очень скоро выяснилось: одновременно оказаться в зале заседаний украинскому президенту и российскому министру было не суждено. Сергей Лавров на выступление господина Зеленского не пришел, а тот не стал дожидаться речи главы МИД РФ.

Тем не менее без скандала не обошлось. Не успел Эди Рама, премьер Албании, председательствующей в Совбезе, утвердить повестку заседания, как у российской стороны уже возникли вопросы. Не устроило Москву в лице постпреда РФ при ООН Василия Небензи утверждение господина Рамы о том, что список выступающих и порядок выступления утвержден и согласован. «Вы поторопились»,— взял слово постпред РФ и спросил, почему господин Зеленский выступит до того, как произнесут речи члены Совбеза, некоторые из которых представлены на уровне президентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постпред РФ при ООН Василий Небензя (внизу в центре) поднимает карандаш, чтобы прервать премьера Албании Эди Раму

Фото: Mike Segar, Reuters Постпред РФ при ООН Василий Небензя (внизу в центре) поднимает карандаш, чтобы прервать премьера Албании Эди Раму

Фото: Mike Segar, Reuters

После этого на площадке разгорелась жаркая процедурная дискуссия, занявшая около 15 минут. Причем спор вышел весьма цикличным и явно не имел шансов закончиться согласием. Господин Рама уверял, что по правилам Владимир Зеленский имеет право выступить вперед остальных (не считая генсека ООН Антониу Гутерриша), а господин Небензя находил новые аргументы, почему албанский премьер рискует «запятнать» председательство своей страны.

— Остановите войну, и президент Зеленский не будет брать слово,— в конце концов сорвался Эди Рама.

— Вы выступаете в качестве председателя, а не представителя Албании. Вы не должны давать политические оценки,— возмутился Василий Небензя.

— Я всего лишь ответил вам. Вы обратились ко мне как к премьер-министру Албании. Не хотите, чтобы я отвечал как премьер Албании, не провоцируйте меня. Вы вновь просите слово…

— Я с вами веду процедурный диалог, а не субстантивный,— признался господин Небензя.

— А вы говорили о НАТО…— отвечал господин Рама.

Дискуссия, наверное, так и продолжалась бы, но постпред России в какой-то момент, видимо, счел дальнейший спор бесполезным и, к облегчению Эди Рамы, перестал просить слово. Выступавший первым Антониу Гутерриш, к слову, тут же похвалил Албанию за председательство и ввел собравшихся в зале в курс дела по российско-украинскому конфликту.

Назло — реформы

Вслед за генсеком ООН микрофон перешел к Владимиру Зеленскому. И к этому выступлению он, очевидно, тщательно подготовился. Поблагодарив «большинство мирового сообщества» за признание «правды об этой войне», он заверил, что речь идет «не только о российской агрессии против Украины». По его мнению, Москва пытается «подорвать международные нормы, которые должны защищать мир от войн». И раз ООН не смогла остановить конфликт, то значит вся организация и миропорядок оказались в тупике, отметил президент Украины. «Человечество уже не возлагает надежд на ООН, когда речь идет о защите суверенных границ. Но я не был бы сегодня здесь, если бы у Украины не было предложений, как именно это решить»,— обнадежил господин Зеленский.

И тут он снова предложил мировому сообществу глобально посмотреть на конфликт, увязав его урегулирование с тем, о чем говорят в эти дни в Нью-Йорке примерно все,— с реформой ООН. «Вето в руках агрессора — вот то, что загнало ООН в тупик… Многолетние разговоры и проекты по реформированию ООН должны стать процессом реформирования ООН. Применение права вето — вот что требует реформы, и это может стать ключевой реформой. Тем, что вернет силу Уставу ООН»,— заявил господин Зеленский. По его мнению, Генассамблея должна иметь возможность преодолевать вето с помощью двух третей голосов, а Совбез должен расшириться и «отражать современность».

«Африканский Союз должен быть здесь постоянно. Азия заслуживает более широкого постоянного представительства. Германия заслуживает места среди постоянных членов Совбеза. Латинская Америка должна быть здесь представлена постоянно. И государства Тихого океана»,— зашел с козырей Владимир Зеленский.

Третьим шагом, по его мнению, должна стать разработка механизма санкций «раннего реагирования». «Каждый, кто хочет начать войну, должен видеть еще до своей роковой ошибки, что именно потеряет, когда начнет войну. Вопрос о применении превентивных мер должен выноситься на рассмотрение СБ ООН автоматически»,— сказал украинский лидер.

И чтобы это все заработало, по его словам, мировому сообществу необходимо реализовать «формулу мира». Примечательно, что на этот раз Владимир Зеленский представил свой план урегулирования не просто в контексте нынешнего конфликта, а как глобальное универсальное средство для прекращения всех войн. Он призвал всех поддержать полный вывод российских войск с территории Украины в границах 1991 года, а также возвращение Киеву контроля над границей. И все, кто присоединятся к формуле, будут «работать ради международного порядка», а «эпицентром такой работы должен стать зал Совета Безопасности ООН и еще в большей степени — зал Генассамблеи», закруглил мысль господин Зеленский и призвал всех «не бояться реформы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский покидает заседание Совбеза ООН

Фото: Mike Segar, Reuters Президент Украины Владимир Зеленский покидает заседание Совбеза ООН

Фото: Mike Segar, Reuters

Завершив выступление, президент Украины не сразу покинул зал, что продлило гадания по поводу его возможной встречи с Сергеем Лавровым. Но дожидаться появления главы МИД РФ господин Зеленский все же не стал, тем более что российский министр явно не спешил, а каждый из выступавших считал своим долгом обстоятельно высказаться по ситуации.

Строго говоря, дискуссии как таковой не вышло. Практически все, кто выступил до господина Лаврова — от президента Эквадора до президента Ганы, не говоря уже о представителях Японии, Великобритании и США,— призывали Россию вывести войска с территории Украины. Отличился разве что премьер Габона Раймон Ндонг Сима. Сперва он заявил, что Габон с первых дней конфликта поддерживал Украину, а потом тут же напомнил собравшимся, что вообще-то существуют мирные инициативы, и республика их все поддерживает. «Габон убежден, что любые односторонние решение, подпитывающие антагонизм, должны быть пресечены… Пушки должны замолчать»,— внес разнообразие господин Сима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН

Фото: Brendan McDermid, Reuters Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН

Фото: Brendan McDermid, Reuters

К моменту речи Сергея Лаврова стало понятно: все, о чем он собирается сказать, вряд ли найдет отклик у уже выступивших. Но это российского министра не смутило, и он подробно представил позицию Москвы сразу по всем вопросам.

Примечательно, что подобно господину Зеленскому господин Лавров признал кризис в международных отношениях и в ООН. Но причины упадка существующего миропорядка Россия видит совсем иными. Глава МИД РФ заверил, что именно «коллективный Запад во главе с США самочинно присвоил себе ранг вершителя судеб всего человечества и, обуреваемый комплексом исключительности, стал все чаще и шире игнорировать наследие отцов-основателей ООН». Так, по мнению Москвы, «Запад обращается к уставным нормам и принципам выборочно», а это «неизбежно ведет к расшатыванию глобальной стабильности». «Растут и риски глобального конфликта», - предупредил господин Лавров.

И чтобы избежать худшего сценария, по его словам, необходимо уважать и применять все без исключения положения Устава ООН. После этого российский министр рассказал о «фактах инжинирования украинского кризиса» и распутал «хронологическую цепочку событий», начав с 2004–2005 годов, когда Запад «санкционировал первый государственный переворот в Киеве».

По его мнению, у Запада, который несет «прямую ответственность за развал Украины», «нет аргументов для честного диалога» по Украине, и если бы не «корыстные геополитические потребности», а также будь у этого Запада готовность согласиться на «предложения ОДКБ о сотрудничестве», нынешнего кризиса в Европе можно было бы избежать. Тем не менее Москва не отказывается от переговоров по Украине, как и от того, чтобы работать над спасением миропорядка «под крышей ООН». Господин Лавров заключил, что понятие «эффективная многосторонность» должно быть универсальным, поскольку только так можно вернуть миропорядок в русло мирного сосуществования и устойчивого развития.

В зале в тот момент от Украины присутствовал постпред при ООН Сергей Кислица. И было очевидно, что Россия и Украина в этот день друг другу наговорили много, но вряд ли друг друга услышали. Во всяком случае точно не на уровне глав делегаций, отправленных в Нью-Йорк.

Алексей Забродин