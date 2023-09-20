ОСАГО снимают с учета

Госдума планирует изменить действующие правила государственной регистрации транспортных средств. Так, внесенные в парламент поправки осложнят процедуру снятия автомобиля с учета гражданам, планирующим заключить договор купли-продажи в простой письменной форме. Зато у россиян появится возможность зарегистрировать транспортное средство в ГИБДД без предъявления полиса ОСАГО. Поправки уже раскритиковали в думском комитете по финансовому рынку и Российском союзе автостраховщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Комитет Госдумы по транспорту вчера рекомендовал принять в первом чтении поправки к закону о государственной регистрации транспортных средств. Законопроект, внесенный главой комитета Евгением Москвичевым («Единая Россия»), может быть рассмотрен уже в конце сентября.

Действующее законодательство, регулирующее регистрационные процедуры, устанавливает, что владелец при продаже транспортного средства заключает договор купли-продажи (ДКП; в простой письменной форме, нотариально заверенный или оформленный через портал госуслуг) и снимает машину с учета, подав заявление в ГИБДД в электронной форме или явившись в подразделение инспекции лично. Но сделать это можно не ранее чем через десять дней с момента сделки — это время отводится новому владельцу для постановки машины на учет. Однако зачастую, сказано в пояснительной записке, прежний автовладелец в течение этих десяти дней получает штрафы с камер за нарушения, совершенные новым собственником.

Поправки позволят гражданину снять машину в тот же день, что он ее продал, если договор купли-продажи оформлен через «Госуслуги» или с помощью нотариуса. Опцию снятия с регистрационного учета по ДКП в простой письменной форме текущая редакция законопроекта вообще не предусматривает. Впрочем, по данным “Ъ”, уже готовится правительственный отзыв, в котором депутатов попросят все-таки оставить гражданам такую возможность, но в урезанном виде. Оформив ДКП в простой письменной форме, нужно будет, как и сегодня, ждать десять дней и потом идти уже в ГИБДД (через «Госуслуги» снять машину с учета уже не получится). В подразделении у продавца заберут оригинал документа и проверят данные.

Если впоследствии выяснится, что ДКП поддельный (водитель, к примеру, оформил фиктивную сделку, чтобы не получать штрафы с камер), то гражданина можно привлечь к ответственности по ст. 327 УК РФ «Поделка документов», говорит знакомый с разработкой поправок собеседник “Ъ”. Сейчас ГИБДД располагает только копией договора, что затрудняет проведение экспертизы.

К уловке с ДКП прибегает ряд водителей. Одним из них, например, был популярный блогер Эдвард Бил. После скандального ДТП в апреле 2021 года в Москве выяснилось, что он регулярно ездил с превышением скорости на незарегистрированной машине и штрафы не получал. В 2022 году ГИБДД анонсировала поправки к законодательству для решения этой проблемы.

Господин Москвичев также предложил отменить своими поправками обязанность предъявления полиса ОСАГО при постановке машины на учет. Отметим, это давно предлагали и представители Госавтоинспекции. Регистрация автомобиля автоматически не означает, что транспортное средство будет участвовать в движении, следует из пояснительной записки. Страховка необходима, когда водитель взаимодействует с другими участниками дорожного движения. Евгений Москвичев, выступая вчера на комитете, напомнил о планах ввести автоматический контроль наличия ОСАГО с помощью дорожных камер (это обсуждается уже много лет) и отметил, что никто не снимает обязанность с ГИБДД проверять полисы при надзоре за движением. В 2021 году, напомним, власти отменили обязательную проверку ОСАГО при выдаче диагностических карт техосмотра.

Эти планы раскритиковали в думском комитете по финансовому рынку (заключение главы комитета Анатолия Аксакова опубликовано в базе Госдумы). Контроль ОСАГО инспекторами «осуществляется очень избирательно», пишет он. Тогда как проверка автогражданки при регистрации «обеспечивает гораздо больший охват подконтрольных лиц», считают в комитете, и если ее отменить, то часть граждан будет ездить без ОСАГО (это случается и сейчас, но явление станет масштабнее, прогнозирует господин Аксаков). Все это «пагубным образом отразится на законопослушных участниках движения», уверен депутат, поскольку, попадая в ДТП с машинами без ОСАГО, водителям приходится через суд взыскивать ущерб с виновников. Господин Аксаков просит направить законопроект на оценку в ЦБ.

Критику поддержали и в Российском союзе автостраховщиков. Там “Ъ” заявили, что отмена проверки ОСАГО при регистрации «простимулирует» управление без полисов. «Езда без ОСАГО запрещена законом, добраться до пункта регистрации без действующего полиса по закону нельзя, то есть на момент регистрации транспортного средства полис у его собственника все равно должен быть»,— отметили в союзе.

«Отмена проверки ОСАГО оправдана для ГИБДД, но для страховщиков это мегаудар»,— заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Изменение процедуры регистрации, считает он, гражданам жизнь только усложнит. Электронные ДКП, говорит Антон Шапарин, популярностью не пользуются, для оформления таких документов нужна усиленная электронная подпись. Поход с бумажным договором в ГИБДД осложняется очередями в подразделениях, поясняет эксперт, а визит к нотариусу — это дополнительные траты. При этом, считает Антон Шапарин, законопроект не решит проблему машин с фиктивно прекращенным учетом, которые на самом деле продолжают участвовать в движении (по оценке НАС, речь идет примерно о 6,8 млн транспортных средств). НАС считает, что в законе о регистрации ТС нужна обязанность продавца уведомлять ГИБДД о факте продажи автомобиля, а в КоАП закрепить штрафы за нарушение.

Законопроектом вводится и ряд других норм, которые не касаются широкого круга граждан, как те, что были упомянуты выше. В частности, планируется разрешить регистрировать машины, объявленные в международный розыск через Интерпол (сегодня это запрещено). Данная поправка нужна для «реализации прав жителей новых регионов на осуществление регистрации принадлежащих им транспортных средств, которые неправомерно и необоснованно выставляются украинской стороной в розыск»,— сказано в пояснительной записке. В закон вносится рамочная норма, детали самой процедуры будут описаны позже в приказе МВД.

Иван Буранов