Российские миротворцы погибли при обстреле автомобиля в Карабахе

Минобороны России сообщило, что 20 сентября военнослужащие из состава миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, возвращаясь на автомобиле с наблюдательного пункта Джанятаг, были обстреляны из стрелкового оружия. Находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли, сообщили в ведомстве.

«Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов»,— говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

Число погибших в сообщении не приводится. Населенный пункт Джанятаг — Тертерский район Азербайджана — также известен под названием Чанкатах — Мартакертский район непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Вчера, 19 сентября, азербайджанские власти заявили, что начали «антитеррористическую операцию» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. По данным Армении, в результате обстрелов со стороны Азербайджана погибли 32 человека, свыше 200 получили ранения. Российская сторона утверждает, что миротворцы РФ за сутки эвакуировали больше 2 тыс. жителей Карабаха, из них около 1 тыс.— дети.

Сегодня, 20 сентября, Минобороны Азербайджана сообщило о договоренности приостановить военные действия, власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, армянская сторона не участвовала в обсуждении соглашения. Текст был подготовлен при посредничестве российских миротворцев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».