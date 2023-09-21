Гендиректором телеканала «2х2» стал Дмитрий Лимарь

Денис Всесвятский покинул пост гендиректора телеканала «2х2», его место займет Дмитрий Лимарь, ранее работавший на телеканале «Матч ТВ» в качестве маркетингового директора. Об этом представитель «2х2» рассказал «Ведомостям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Лимарь

Фото: 2x2 Дмитрий Лимарь

Фото: 2x2

По данным издания, господин Всесвятский продолжит работу на телеканале, но теперь в качестве креативного директора. В его обязанности будет входить развитие собственных анимационных проектов.

При этом в обязанности нового гендиректора Дмитрия Лимаря будут входить перезагрузка бренда «2х2» и обновление контентной сетки, в том числе «за счет новых спортивных, развлекательных и образовательных форматов».

Денис Всесвятский руководил «2х2» с сентября 2016 года. При нем на телеканале появилась анимационная студия, которая выпустила такие сериалы, как «Подозрительная сова» (2016), «Осторожно, земляне!» (2017) и «Кит Stupid шоу» (2014–2018). «Ведомости» уточняют, что выручка канала в 2018 году составила 984 млн руб., а чистая прибыль — 67,1 млн. руб.

Полина Мотызлевская