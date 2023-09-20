В регионах сгущают маски

Власти нескольких регионов объявили о возобновлении масочного режима. На этот раз он призван остановить распространение не только коронавируса, но еще ОРВИ и гриппа. Впрочем, пока эта мера носит рекомендательный характер и вводится только в учреждениях здравоохранения. Ранее обязательное ношение масок вернули в Доме правительства РФ — также из-за роста заболеваемости респираторными инфекциями. Эксперты говорят, что в период эпидемического подъема введение масочного режима «было бы оправданно», а меры личной гигиены и предосторожности должны войти в практику людей «на уровне здравого смысла».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возврат к масочному режиму начался с больниц и поликлиник

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Возврат к масочному режиму начался с больниц и поликлиник

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Роспотребнадзор во вторник заявил, что пока не планирует вводить в России ограничительные меры из-за коронавируса, несмотря на то что за прошедшую неделю заболеваемость выросла на 48%, до 11,5 тыс. случаев. Доля госпитализированных за то же время увеличилась на 20%. В Роспотребнадзоре этот рост объяснили сезонностью: «В осенний период регистрируется подъем заболеваний гриппом, ОРВИ и COVID-19. Это связано и с похолоданием, и с тем, что люди возвращаются из отпусков, школьники с каникул — и много времени проводят в коллективах, где идет активный обмен инфекциями». Впрочем, санитарная служба уточнила, что в отдельных учреждениях могут вводиться ограничения «локального характера на определенный период».

Первыми такой возможностью воспользовались сотрудники правительства России. В Белом доме «из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19» ввели обязательное ношение масок и напомнили о важности использования антисептиков для рук. В правительстве подчеркнули, что временные ограничения должны помочь сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации.

Затем обязательный или рекомендательный масочный режим в организациях здравоохранения объявили власти некоторых регионов. Так, глава тульского минздрава Михаил Малишевский сообщил, что масочный режим для посетителей и персонала действует во всех медучреждениях области, но пока только в рекомендательной форме. Надевать маску из-за всплеска ОРВИ советуют в нескольких поликлиниках и больницах Тюмени, сообщают местные СМИ. Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко заявила, что в больницы региона вернут обязательное ношение индивидуальных средств защиты. В Саратовской области носить маски должен только медперсонал больниц. Минздрав Пермского края рекомендовал главврачам поликлиник и больниц ввести в медицинских учреждениях масочный режим, чтобы «избежать масштабной эпидемии ОРВИ и коронавируса».

Власти ХМАО из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом также решили вернуть во все больницы региона необходимость носить маски. Кроме того, они ввели входной фильтр для пациентов и посетителей: измерение температуры тела, обработка рук антисептическими препаратами. Меры объяснили ухудшением эпидемиологической ситуации: по данным управления Роспотребнадзора по Югре, у них за последнюю неделю зарегистрировано 162 случая COVID-19 — показатель выше уровня прошлой недели на 57,3%. Заболеваемость ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога на 34,2%, среди школьников 7–14 лет — на 31,1%.

В Иркутской области специалисты Роспотребнадзора «продолжают проводить комплекс мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции», сообщили “Ъ” в региональном управлении. В аэропорту города сотрудники управления «осуществляют круглосуточный санитарно-карантинный контроль за состоянием прибывающих пассажиров и экипажей международных рейсов, в том числе проведение дистанционной термометрии». С начала 2023 года в рамках санитарно-карантинного контроля досмотрено 1134 международных рейса.

В ряде московских учреждений здравоохранения тоже ввели масочный режим, сообщают очевидцы в соцсетях. Однако в Департаменте здравоохранения столицы эту информацию не прокомментировали. В Санкт-Петербурге действует лишь одно антикоронавирусное ограничение: в конце августа губернатор города Александр Беглов продлил запрет на проведение митингов, демонстраций, пикетов и других публичных мероприятий без согласования. Обязательное ношение масок в общественных местах отменили еще в мае прошлого года. Тем временем число заболевших COVID-19 жителей Петербурга за неделю с 11 по 17 сентября увеличилось почти в два раза: с 638 (4–10 сентября) до 1130 человек, следует из отчета оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов говорит, что в России «ожидаемо» начинается сезон передачи респираторных инфекций. Поэтому решение некоторых регионов вернуть обязательное ношение масок в больницах он называет «абсолютно оправданным». Маска позволяет сократить случаи передачи инфекции — если ее носит и медицинский персонал, и пациенты, уточняет врач.

Инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Татьяна Когут добавляет, что новые штаммы коронавируса действительно более заразны, чем это было в начале пандемии, но при этом и менее опасны. «Тем не менее, если не соблюдать меры предосторожности, заболеваемость будет нарастать стремительно и вызовет опасность для людей с хроническими болезнями, которые всегда более уязвимы к вирусным инфекциям»,— говорит госпожа Когут. Она подчеркивает, что ситуация с пандемией показала эффективность мер нефармацевтического воздействия — масочного режима, социального дистанцирования, мытья и обработки рук. «Эти меры действительно снижают заболеваемость респираторными инфекциями,— продолжает инфекционист.— Подтверждение тому — в первый год пандемии коронавируса другие вирусные инфекции, включая грипп, существенно снизили свою частоту, заболеваемость ими значительно снизилась. Поэтому в период эпидемического подъема введение масочного режима было бы оправданно. Кроме того, думаю, что меры личной гигиены и предосторожности уже должны войти в практику людей на уровне здравого смысла: когда растет заболеваемость, можно просто надеть маску в метро или в магазине, тем самым снизив вероятность собственного заражения».

Впрочем, главврач клиники «Лидер-медицина» инфекционист Евгений Тимаков считает, что пока нет оснований обязывать россиян носить маски в местах массовых скоплений. Рост заболеваемости, отмечает он, не такой интенсивный, так что называть происходящее очередной волной «было бы необоснованно». Кроме того, по мнению господина Тимакова, люди все равно не будут соблюдать масочный режим — «это бесконтрольный процесс, который не имеет должной эффективности». Среди прочих мер, которые способны предотвратить распространение инфекций, Иван Коновалов указывает своевременную иммунизацию населения против гриппа и возможное обновление вакцины против коронавирусной инфекции с ее дальнейшим применением.

Наталья Костарнова, Карина Сергеева; региональная корсеть “Ъ”