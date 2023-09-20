Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Льготной ипотеке ищут выход

Власти думают о продлении дешевых кредитов

Отмена будущим летом части льготных программ по ипотеке приведет к сокращению до 2028 года ввода нового жилья совокупно на 30 млн кв. м, опасаются в аппарате профильного вице-премьера Марата Хуснуллина. Взамен там предлагают запустить единую «социально ориентированную программу» кредитования. Субсидируемые ставки давно вызывают претензии ЦБ, считающего, что они привели к росту цен на жилье, снизив его доступность. Однако одномоментная отмена всех льготных программ действительно вызовет резкое торможение рынка недвижимости, признают эксперты.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

После отмены с 1 июля 2024 года жилищных кредитов с субсидируемой государством ставкой под 8% и семейной ипотеки под 6% необходимо запустить единую «социально ориентированную программу», говорится в Стратегии развития инфраструктуры до 2030 года, подготовленной аппаратом вице-премьера Марата Хуснуллина (“Ъ” ознакомился с документом). В ней подчеркивается, что льготная ипотека позволила увеличить объемы строительства жилья: с 82,2 млн кв. м в 2020 году до 102,8 млн кв. м в 2023 году.

В случае отмены льготной ипотеки, отмечается в документе, в 2025–2028 годах «под риском окажется ввод 30 млн кв. м жилья» по всей стране и застройщики будут вынуждены заметно сократить запуск новых проектов.

По данным «Дом.РФ», на начало сентября 2023 года по всем льготным программам выдано 6,88 трлн руб., направленных на покупку 96,6 млн кв. м жилья. Так, по ипотеке под 8% выдано на 3,94 трлн руб., по семейной — 2,49 трлн руб. До 2030 года действует дальневосточная ипотека под 2%, в рамках которой выдано 304,8 млрд руб. По IT-ипотеке по ставке 5% (действует до конца 2023 года) — 143,3 млрд руб.

В стратегии говорится, что ЦБ уже ужесточает условия получения ипотеки. Так, после повышения ключевой ставки в августе до 12%, а в сентябре до 13% могут вырасти средневзвешенные ставки льготных кредитов, которые в начале сентября, по данным «Дом.РФ», составляли 4,57–5,38% при наличии первоначального взноса в 28,5–30,75%. Кроме того, с 20 сентября минимальный размер взноса повышается с 15% до 20%. Это может привести к снижению кредитования по итогам сентября—декабря 2023 года на 20% год к году, а в 2024 году — на 35%, отмечается в документе. ЦБ объяснял ужесточение требований по первоначальному взносу снижением дальнейшего роста высокой закредитованности населения.

Льготные программы — одна из причин «системного повышения долговой нагрузки граждан», соглашается управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Между тем в стратегии говорится, что ужесточение выдачи ипотеки «приводит к искусственному ажиотажному спросу». Так, в августе — перед повышением требований по размеру первоначального взноса — в Москве и Подмосковье, по данным Dataflat.ru, объем сделок в Москве и Подмосковье вырос на 64% год к году, до 18,43 тыс., а общая выручка застройщиков — на 88%, до 263,58 млрд руб., в Петербурге и Ленинградской области — соответственно на 52%, до 7,7 тыс. и на 55%, до 64,75 млрд руб.

«В августе сделки закрыли покупатели, старавшиеся получить одобрение по ипотеке в июле, когда уже было известно об ужесточении условий выдачи кредитов»,— говорит глава совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

Застройщики также выступают против отмены льготных программ. На долю таких кредитов сейчас приходится более 80% всех сделок на рынке жилых новостроек, отмечает управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко.

По прогнозам Юрия Беликова, объем сделок в ноябре—декабре может сократиться на 25–30% месяц к месяцу в том числе за счет повышения первоначального взноса. При средней стоимости квартиры в 12 млн руб. размер взноса увеличивается с 1,8 млн до 2,4 млн руб., подсчитал директор по взаимодействию с инвесторами ГК «А101» Анатолий Клинков. «Из-за этого мы уже фиксируем срывы сделок из-за последних решений ЦБ»,— отмечает коммерческий директор Asterus Вера Стефан.

По мнению независимого эксперта Анастасии Егазарян, постепенное сворачивание льготной ипотеки и «селективный подход к субсидированию» экономически оправданны, так как это может стабилизировать рост цен на жилье. «Но застройщики и банки оказались в ловушке льготных программ, откуда можно выйти только с большими потерями»,— говорит собеседник “Ъ” на рынке. Одномоментная отмена льготных программ действительно приведет к очень резкому торможению рынка, соглашается господин Беликов. Поэтому, по его словам, необходимо приближать льготные ставки к рыночным и снижать их после смягчения ЦБ денежно-кредитной политики.

Халиль Аминов, Наталья Скорлыгина, Дарья Андрианова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...