Держи совет шире

Одной из ключевых тем открывшейся в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН стала реформа Совета Безопасности. О том, что с этим созданным еще в 1945 году институтом необходимо что-то делать, поскольку он давно не отвечает современным реалиям, говорили едва ли не все выступавшие во вторник — от генсека ООН до президентов Бразилии, США и Турции. В Кремле ранее также заявили о необходимости обновления Совбеза ООН. В то же время в МИДе объяснили, почему до практических шагов в этом направлении еще далеко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден выдвинул инициативу обновления Совбеза ООН за счет увеличения числа его постоянных и непостоянных членов

Фото: Mike Segar / Reuters Президент США Джо Байден выдвинул инициативу обновления Совбеза ООН за счет увеличения числа его постоянных и непостоянных членов

Фото: Mike Segar / Reuters

О необходимости реформирования Совета Безопасности ООН мировые лидеры говорят едва ли не с окончания холодной войны, но этот вопрос, пожалуй, никогда ранее не вставал с такой остротой, как сейчас. Объяснение тому простое: очень многие страны считают этот механизм нерепрезентативным и неэффективным. Нерепрезентативным, потому что правом вето в соответствии с заключенными по итогам Второй мировой войны договоренностями обладают лишь пять стран (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция). А неэффективным, потому что в последние годы все наиболее важные решения принимаются кем угодно — от отдельных стран, вводящих санкции и применяющих силу, до региональных организаций и неформальных объединений единомышленников,— только не Совбезом ООН.

Открывая во вторник неделю высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш поэтому бил в набат. «Международные институты управления застряли во времени, для этого достаточно взглянуть на Совет Безопасности ООН или Бреттон-Вудскую финансовую систему. Они отражают политические и экономические реалии 1945 года,— констатировал он.— Мир изменился, а наши институты — нет. Мы не можем эффективно решать проблемы настоящего времени, если институты не отражают мир таким, какой он есть. Вместо механизма решения проблем они могут стать частью проблем».

На протяжении большей части холодной войны международные отношения, по словам Антониу Гутерриша, в основном рассматривались через призму двух сверхдержав, затем наступил короткий период однополярности.

«Сейчас мы стремительно движемся к многополярному миру. Во многом это хорошо,— продолжил генсек ООН.— Это открывает новые возможности для справедливости и баланса в международных отношениях. Но сама по себе многополярность не может гарантировать мир. Многополярный мир нуждается в сильных и эффективных многосторонних институтах». Альтернатива реформам, по мнению Антониу Гутерриша,— это «дальнейшая раздробленность». «Либо реформы, либо великий раскол»,— заключил он.

Выступивший следом бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва (Бразилии по традиции всегда дают право выступать первой на неделе высокого уровня Генассамблеи) также посетовал, что Совбез ООН теряет авторитет. Происходит это, по его словам, в том числе из-за того, что постоянные члены Совета Безопасности «развязывают незаконные войны, стремясь к территориальным экспансиям или сменам режимов». Бразильский лидер подчеркнул, что без реформы Совбез ООН продолжит деградировать, и дал при этом понять, что его страна также хотела бы получить больше прав.

О важности обновления Совбеза за счет увеличения постоянных и непостоянных его членов (сейчас последних — десять, они избираются каждые два года) много говорил в выступлении и президент США Джо Байден. «Соединенные Штаты провели серьезные консультации со многими странами—участницами ООН, и мы продолжим вносить свой вклад, чтобы реализация реформ продвигалась,— заявил он.— Мы должны быть в состоянии преодолеть тупик, который слишком часто мешает прогрессу и блокирует согласие в Совете. Нам нужно больше голосов и больше мнений». США, по словам Джо Байдена, «работают над тем, чтобы международные институты в целом были более отзывчивыми, более эффективными и более инклюзивными».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, призвал создать такую международную систему управления, «которая шла бы на пользу всему человечеству».

«У этого подхода все больше и больше сторонников. Мы согласны с генеральным секретарем ООН господином Гутерришем, что созданные после Второй мировой войны институты не отражают современный мир»,— отметил он. По словам турецкого лидера, Совет Безопасности ООН перестал выступать «гарантом мира», а превратился в «поле боя для выяснения отношений всего пяти государств». «Мир больше чем пять (стран.– “Ъ”)!» — воскликнул он.

Российскую делегацию в Нью-Йорке, напомним, возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Поскольку первыми всегда выступают главы государств и правительств, его речь запланирована только на субботу, 23 сентября. Впрочем, в Кремле на днях уже прокомментировали вопрос о реформировании Совбеза. «Совет Безопасности ООН действительно нуждается в трансформации, с тем чтобы была максимально повышена эффективность этого чрезвычайно важного международного органа»,— заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, этот процесс нуждается в очень сложных переговорах, но разговор нужно начинать. «Мы об этом говорили неоднократно»,— констатировал Дмитрий Песков.

В то же время первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью ТАСС во вторник отметил, что «до практических шагов по реформе (Совбеза.— “Ъ”) очень далеко».

По его словам, многие страны, активно продвигая идею расширения Совета Безопасности (например, те же США), «избегают деталей, а дьявол как раз в деталях».

«Сколько будет постоянных членов? Какие категории будут? Будет ли расширение только в категории постоянных членов или только в категории непостоянных членов? Будут ли постоянные члены с правом вето, будет ли промежуточная категория непостоянных членов, но избираемых на более длительный срок? Самое главное — кто будут эти страны, потому что здесь как раз начинаются разброд и шатания»,— перечислил дипломат основные спорные моменты.

По словам Дмитрия Полянского, «пока разногласия по реформе Совбеза довольно серьезные». «США хотят продвинуть в Совет, например, Германию и Японию,— продолжил он.— Мы не видим никакой добавленной стоимости в этом». Россия, по словам дипломата, выступает за включение в состав Совбеза ООН влиятельных «развивающихся государств, которые представляют точку зрения огромной части человечества, а не новых стран из западного лагеря, которые будут повторять одну и ту же позицию».

Ранее Сергей Лавров говорил, что Россия поддержит расширение состава Совета Безопасности ООН «исключительно за счет представителей Азии, Африки и Латинской Америки». Вести речь о дополнительном включении в совет западных стран, по словам министра, было бы «уже просто смешно».

Между тем, по данным американских СМИ, США хотели бы включить в состав Совбеза не только Германию и Японию, но также Индию, Бразилию и ЮАР.

Елена Черненко