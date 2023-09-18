Пересадки на местах

Совет Госдумы в понедельник обсудил вопрос о закреплении за депутатами во время их работы в избирательных округах автомобилей только отечественного производства. Эту меру поддержали все фракции, так же, как и идею постепенной замены иномарок на российские машины в думском автопарке. Эксперт полагает, что это решение не скажется на популярности депутатов среди избирателей, зато парламентарии таким образом в очередной раз продемонстрировали политическую лояльность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал обсуждение этого вопроса в своем Telegram-канале еще в начале сентября. По его словам, к тому моменту он уже обговорил этот вопрос с руководителями думских фракций и нашел у них поддержку. «Исходя из сложившейся практики, каждый депутат Государственной думы в соответствии с федеральным законом обеспечивается для осуществления своих полномочий в регионе автомобилем, который ежегодно арендуется органом исполнительной власти субъекта РФ. Средства для этого регионам перечисляет Государственная дума,— пояснил господин Володин.— Мы обсудили с руководителями фракций вопрос о закреплении в избирательных округах за депутатами только автомобилей, произведенных в нашей стране. Все поддержали такое решение».

Спикер, по его словам, также обсудил с Управлением делами президента (УДП) вопрос замены иностранных служебных автомобилей, на которых ездят депутаты, по мере их списания на отечественные марки. Как сообщил “Ъ” председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР), все фракции поддержали и эту идею, отметив, что тема «социально чувствительная».

Председатель комитета по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) рассказала “Ъ”, что тема перехода на отечественные автомобили обсуждалась в связи с формированием бюджета Думы на следующий год. «Депутаты, которые бывают в регионах, заказывают автомобили. При формировании бюджета необходимо понимать, сколько денег и на какие автомобили закладывать»,— пояснила парламентарий. По ее словам, регионам дадут соответствующие рекомендации, но пока нормативный документ подготовлен не был. Отметим, что 15 сентября на сайте госзакупок была размещена заявка от Смоленской области на оказание транспортных услуг депутатам Госдумы на сумму 1,4 млн руб., но пока без требования о том, чтобы автомобиль был отечественный.

Депутат Останина также отметила, что детали замены автопарка, которым пользуются депутаты в Москве, на совете не обсуждались: вопрос о марках и стоимости автомобилей будет решаться по мере того, как новые машины будут поступать в УДП.

Как сообщил “Ъ” источник в Думе, вероятно, Ford Mondeo, на которых ездят рядовые депутаты, будут менять на Lada Vesta, а BMW 7 и Genesis 90, закрепленные за руководителями фракций и вице-спикерами,— на «Аурус».

Открытым остается вопрос, на что менять BMW 5, на которых передвигаются председатели комитетов. Но окончательное слово в этом вопросе остается за УДП.

Напомним, 11 июля на заседании Думы спикер Володин предложил обязать чиновников всех уровней, а заодно и самих депутатов ездить на отечественных автомобилях. Это произошло во время выступления министра финансов Антона Силуанова. Последний поддержал эту идею и заявил о готовности своего ведомства «первыми поучаствовать в закупке отечественных автомобилей». Представители всех думских фракций тоже сразу высказались в поддержку этой инициативы. Идея господина Володина предвосхитила поручение президента, данное им по итогам встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности 3 августа. Тогда Владимир Путин поручил правительству принять меры, нацеленные на приоритетное использование чиновниками отечественных автомобилей.

Отметим, что сейчас ФГБУ «Автотранспортный комбинат» Управления делами президента выделяет Госдуме в основном автомобили Ford и BMW отечественной сборки.

Постоянные автомобили закреплены за депутатами-инвалидами, женщинами, главами комитетов, лидерами фракций и вице-спикерами, а остальные парламентарии обычно заказывают машины из автопарка УДП.

Политолог Алексей Макаркин полагает, что замена автопарка даст слабый пиар-эффект, потому что «люди сейчас мало следят за событиями, которые не повлияют на их жизнь». Кроме того, по мнению эксперта, антиэлитно настроенные граждане «с недоверием относятся к информации о том, что элиты сами себя ограничивают». Скорее всего, задача пиара в этом решении «была одним из компонентов, но не главным, важнее была демонстрация политической лояльности», считает господин Макаркин. Он предполагает, что проблем с заменой депутатских иномарок не предвидится, а вот у представителей некоторых ведомств «могут возникнуть аргументы, что им нужны особенные машины в силу их условий работы, и таких машин по стране очень много».

Ксения Веретенникова