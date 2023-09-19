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Коммерсантъ FM
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«Аврора» высадила миноритария

«Ростелеком» консолидировал 100% разработчика мобильной ОС

«Ростелеком» получил 100% в разработчике мобильной операционной системы (ОС) «Аврора», реализовав опцион на выкуп 25% у структур Григория Березкина. По условиям соглашения оператор мог выкупить долю в период с марта 2021 года до марта 2028 года по выбору продавца не менее чем за 606 млн руб. Участники рынка оценивают сумму сделки на уровне 1 млрд руб. При этом, полагают эксперты, «Ростелекому» потребуются еще «миллиарды рублей» для доработки мобильной экосистемы «Авроры».

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Ростелеком» реализовал опцион по выкупу оставшейся доли ООО «Открытая мобильная платформа» (ОМП), которое разрабатывает ОС «Аврора», рассказал “Ъ” собеседник на IT-рынке. По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Ростелеком» все еще владеет 75% ООО «Открытая мобильная платформа», еще 25% числится за ООО «Открытая мобильная платформа—центр разработки», принадлежащим Ольге Березкиной, сестре совладельца издания РБК и группы ЕСН Григория Березкина. Но источник, близкий к стороне сделки, подтвердил, что бизнесмен вышел из актива, «соглашение на реализацию опциона уже одобрено советом директоров».

В «Ростелекоме» “Ъ” пояснили, что сделка по покупке ОМП исходно заключалась так, что партнер мог в любой момент продать оставшуюся долю. «Мы активно развиваем ОС и продолжим инвестировать в создание национальной мобильной экосистемы, консолидируя вокруг "Авроры" производителей и разработчиков»,— добавили в компании. В ЕСН отметили, что опцион и его реализация были частью сделки с «Ростелекомом», для заключения которой получена директива Росимущества. В ОМП отказались от комментариев.

В апреле 2022 года Григорий Березкин был включен в санкционный список ЕС. Но после подачи иска в Европейский суд юстиции в Люксембурге в сентябре 2023 года с бизнесмена сняли санкции (см. “Ъ” от 14 сентября). Собеседник “Ъ” среди производителей электроники считает, что господин Березкин продал долю в ОМП, поскольку актив «может рассматриваться как связанный с государством».

В 2015 году Григорий Березкин стал основным владельцем Jolla, финского разработчика операционной системы Sailfish, созданного экс-сотрудниками Nokia. В 2016 году для адаптации ОС к российскому рынку была создана ОМП. В 2018 году «Ростелеком» выкупил 75% за 3,3 млрд руб., а Sailfish переименовали в «Аврору». По итогам 2019 года оператор списал на убытки 2,3 млрд руб. инвестиций в проект.

«Ростелеком» согласовал опцион три год назад (см. “Ъ” от 20 апреля 2020 года). По условиям 24,9% могли быть выкуплены с марта 2021 года до марта 2028 года по выбору продавца не менее чем за 606 млн руб. Но даже после этого у Григория Березкина должно было остаться 0,1%, что позволило бы получать долю от выручки с проектов на ОС «Аврора» в течение 20 лет. В «Ростелекоме» и ЕСН не стали уточнять, реализован ли этот пункт. Источник “Ъ” на рынке утверждает, что бизнесмен вышел из актива полностью.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году выручка от продаж у ОМТ составила 66 млн руб., а чистый убыток — 1,1 млрд руб. По оценке источника среди IT-разработчиков, стоимость опциона могла составить около 1 млрд руб., «поскольку ОМП убыточная, ее в целом "на вырост" можно оценить в 3–4 млрд руб. с учетом необходимости вложений в развитие экосистемы».

Выкуп доли означает, что «Ростелеком» готов и дальше вкладывать средства и развивать ОС «Аврора», считает глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. «Требуются усилия по созданию полноценной экосистемы мобильного ПО и обеспечению совместимости с большим количеством устройств, и совокупные вложения могут достигать нескольких миллиардов рублей»,— говорит он. Летом доработку и адаптацию ОС «Аврора» оценили в 300 млрд руб. до 2027 года (см. “Ъ” от 14 августа). По мнению господина Смирнова, основные сегменты, на которые может рассчитывать «Ростелеком» при внедрении «Авроры»,— госсектор, госкорпорации и объекты критической информационной инфраструктуры. Для Григория Березкина, отмечает директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев, «Аврора» не была основным направлением инвестиций, и с учетом убыточности актива «продажа оправданна».

Тимофей Корнев, Юлия Тишина

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