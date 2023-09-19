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Коммерсантъ FM
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Пиратам опустили пороги

Минюст смягчает подход к нарушению авторских прав

Минюст опубликовал законопроект, в котором предлагается серьезно смягчить пороги ответственности за преступления, совершаемые по статьям, связанным с нарушением авторских прав. Чиновники рассчитывают в результате декриминализовать около четверти такого рода преступлений. Последние, уточняют эксперты, сейчас по большей части связаны с правами на российское программное обеспечение. Юристы признают обоснованность аргументов Минюста, но подчеркивают, что изменения, особенно с учетом других аналогичных инициатив, позволят нарушителям гораздо проще уходить от ответственности.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с опубликованным Минюстом на портале regulation.gov.ru законопроектом, который вносит изменения в ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав) и в ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Общественное обсуждение документа продлится до 2 октября.

Минюст предлагает изменить порог, при котором преступления по ст. 146 УК РФ считаются совершенными в крупном размере (сейчас наказываются штрафом до 200 тыс. руб. или лишением свободы до двух лет), с 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб., а в особо крупном размере (штраф до 500 тыс. руб. или до шести лет тюрьмы) — с 1 млн руб. до 2 млн руб. Пороги крупного и особо крупного размеров Минюст предлагает поднять и в ст. 165 УК РФ. Крупного — с 250 тыс. руб. до 1 млн руб., особо крупного — с 1 млн руб. до 4 млн руб.

В пояснительной записке к документу Минюст объясняет свое предложение накопленной инфляцией (пороги по ст. 146 УК РФ были установлены в 2011 году, а по ст. 165 УК РФ — в 2003 году), а также сложившейся правоприменительной практикой по этим преступлениям: 66% приговоров судов с 2020 по 2023 год по ст. 146 УК РФ были вынесены по делам с превышением порогов крупного и особо крупного размеров. По данным портала «Судебная статистика РФ», в 2022 году по ст. 146 было вынесено 83 приговора, по ст. 165 УК РФ — 118 приговоров.

«Внесение предлагаемых законопроектом изменений в Уголовный кодекс позволит не только декриминализировать порядка 26% преступлений, предусмотренных ст. 146 УК, и 20% преступлений, предусмотренных ст. 165 УК, но и смягчить ответственность по указанным нормам УК»,— говорится в пояснительной записке. Согласно ст. 14.33 КоАП РФ, если нарушения не принесли потерпевшему крупный или особо крупный ущерб, нарушители понесут административную, а не уголовную ответственность.

Руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева называет законопроект изменений в ст. 146 УК РФ «в большей части актуальным и современным», но в то же время и дискуссионным. «Доводы об инфляции являются убедительными, но возникает вопрос, стоит ли увеличивать размер крупного ущерба в пять раз, а особо крупного — всего в два раза»,— поясняет эксперт.

По словам директора Ассоциации поставщиков программных продуктов (Ассоциация НП ППП) Дмитрия Соколова, с 2022 года большая часть дел, возбужденных по ст. 146 УК РФ, касается нарушения авторских прав российских разработчиков ПО: «Дел по зарубежному программному обеспечению практически нет — они единичны по правообладателям, продолжающим работать в России».

Инициатива Минюста вызывает у господина Соколова серьезные опасения: «В случае поднятия порогов преступлений подавляющее большинство нарушителей будут уходить не только от уголовной, но и от административной ответственности». Проблема в том, объясняет он, что административной практикой по ст. 7.12 КоАП некому заниматься. «Гражданско-правовые механизмы не работают, а российские разработчики лишатся уголовно-правовой защиты, которую сейчас нечем заменить».

Это не первый законопроект, который, по мнению участников рынка, «нивелирует усилия по борьбе с пиратством». Госдума уже приняла поправки к ГК о правах на интеллектуальную собственность (см. “Ъ” от 29 июня). В них допускается рассматривать множественное нарушение прав нескольких правообладателей как одно и взыскивать общую компенсацию.

Никита Королев, Диана Галиева, Татьяна Исакова

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