Медиков не оставляют без дел

В 2022 году каждая третья жалоба пациентов приводила к возбуждению уголовного дела в отношении врачей. Об этом сообщил экс-глава отдела по расследованию ятрогенных преступлений главного следственного управления Следственного комитета России (СКР), а сейчас руководитель консалтинговой компании «Юстум» Дмитрий Зинин на конференции «Региональное здравоохранение 2023». При этом до суда, по его словам, из 1860 уголовных дел дошли 174, обвинения были предъявлены 193 медработникам, и только 19 из них смогли получить оправдательный приговор. Эксперты говорят, что ятрогенные преступления давно являются одним из приоритетных направлений работы СКР, о чем свидетельствует создание специализированных подразделений как в центральном, так и в региональных подразделениях следственного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 2022 году в отношении медработников было возбуждено 1860 уголовных дел — практически по каждому третьему из 5747 обращений пациентов. Такую статистику привел экс-глава отдела по расследованию ятрогенных преступлений главного следственного управления Следственного комитета России, руководитель консалтинговой компании «Юстум» Дмитрий Зинин на конференции «Региональное здравоохранение 2023», сообщило издание «Медвестник». При этом до суда дошли 174 дела, обвинения были предъявлены 193 медработникам, и только 19 из них (10%) смогли получить оправдательный приговор.

В течение последних семи лет количество сообщений о преступлениях медиков колеблется в диапазоне от 4947 (2016 год) до 6623 (2018 год). Число уголовных дел по ним сначала росло (в 2016 году их было 878, в 2017-м — 1791, в 2018-м — 2229), а потом стало снижаться (в 2019-м — 2168, в 2020-м — 1639, в 2021-м — 2095).

До суда в течение семи лет доходило примерно одно и то же количество дел. Скачок случился в 2019 году, когда следственные органы направили в суд 274 дела в отношении врачей. В этом же году было максимальное число обвиненных — 307. В 2018 году таковых было 305, в 2017-м — 199, в 2016-м — 185, в 2020-м — 230, в 2021-м — 196. В 2019 году суд также вынес наибольшее число оправдательных приговоров — 27. В 2016 году их было только 3, в 2017-м — 8, в 2018-м — 21, в 2020-м — 19, в 2021-м — 19. Дмитрий Зинин отметил, что врачам как социальной группе выносят больше всего оправдательных приговоров — в среднем по стране их число колеблется от 0,01% до 0,1%.

Чаще всего уголовные дела в отношении врачей возбуждались из-за причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ) — 1396 случаев. Это меньше, чем в 2021 году (1565) и 2018 году (1600), но больше, чем в 2017 году (1280). На втором месте — оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ — 138 дел; ч. 2 ст. 238 УК РФ — 136 дел). В 2018 году таких дел было 232 и 145 соответственно. 57 уголовных дел в прошлом году было возбуждено из-за халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека (ч. 2 ст. 293). В 2017 году таких дел было 80, а в 2019-м — 84.

Одной из причин преследования врачей господин Зинин называет «пациентский экстремизм» — намеренную попытку пациента или его родственников получить от медицинского учреждения деньги с помощью угроз (обратиться в СМИ, написать заявление о преступлении в СКР) или реальных судебных исков. «Медвестник» приводит слова господина Зинина о том, что «права пациента защищают многие законы, а права врача защищает только господь Бог и сам врач».

Управляющий партнер Адвокатского бюро Mill Олег Сопоцинский говорит, что ятрогенные преступления давно являются одним из приоритетных направлений работы СКР, находящимся под пристальным вниманием его руководства, о чем свидетельствует создание специализированных подразделений как в центральном, так и в региональных подразделениях следственного органа. И именно такое пристальное внимание, по мнению господина Сопоцинского, влечет высокий удельный вес возбужденных уголовных дел. Юрист Criminal Defense Firm Даниил Горьков подтверждает тенденцию. Так, «популярными» у врачей, являющихся при этом должностными лицами (например, главврач), также являются ст. 290, 291, 291.2, предусматривающие уголовную ответственность за взяточничество. Партнер юридической фирмы «Тимофеев, Гусев и партнеры» отмечает при этом «огромный разрыв» между количеством возбужденных и реально дошедших до суда уголовных дел. «К сожалению, из данной статистики не ясно, сколько врачей по не попавшим в суд уголовным делам пострадали в результате применения мер уголовно-процессуального принуждения»,— говорит господин Гусев.

Адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры», преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ Евгения Рыжкова указывает на важность производства по делу судебной медицинской экспертизы. «Законодательство в этом вопросе достаточно сбалансированно — совершил или не совершил врач преступление, определяют эксперты, с которыми сложно спорить юристу,— комментирует госпожа Рыжкова.— Пациент является слабой стороной в отношениях с больницей, но на его стороне все полномочия следственных органов. В моей практике большинство случаев заканчивается отказом в возбуждении уголовного дела, но удовлетворением иска в гражданско-правовом порядке».

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) связывает рост числа уголовных преследованием медиков с созданием в СКР специального отдела по их расследованию. По его словам, даже если дело в итоге не передано в суд, расследование приводит к «серьезной нервотрепке» для врачей. «У нас есть три блока рисковых специальностей: хирургия, анестезиология-реаниматология, акушерство-гинекология. Эти врачи каждый день ходят под уголовным делом. И чем больше будет таких дел, тем меньше выпускников медвузов будут выбирать эти направления. А дефицит анестезиологов уже колоссальный по стране»,— говорит господин Леонов.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев считает, что снизить количество исков со стороны пациентов способно наличие четких правил возмещения ущерба, в том числе через механизм страхования ответственности врача. «Да, есть случаи откровенного злоупотребления правом со стороны пациентов. Но тут может помочь комплексная политика: должен быть соблюден баланс прав и врачей, и пациентов»,— заключает господин Жулев.

Наталья Костарнова