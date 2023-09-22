Когда король ходит пешком

Король Великобритании Карл III в пятницу завершает трехдневный государственный визит во Францию. Его и королеву Камиллу принимали президент Эмманюэль Макрон и первая дама Брижит Макрон. Сенаторы, выслушавшие речь британского монарха (в частности, о том, что Лондон и Париж «полны непоколебимой уверенности» в победе Украины). Актеры, политики, спортсмены и рок-звезды, собравшиеся на торжественный ужин в Версале. И просто парижане, встретившие Карла III на улице криками «Да здравствует король!». Такого во Франции не слышали давным-давно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Король Великобритании Карл III и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Christian Hartmann , Reuters Король Великобритании Карл III и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Christian Hartmann , Reuters

Спектакль с политическим подтекстом

Франция должна была стать первой страной, куда новый король Великобритании отправился бы с официальным визитом. Однако в марте французы слишком яростно обсуждали пенсионную реформу, и власти побоялись оставить короля наедине с бушующими пенсионерами. Карл III заменил тогда Францию на Германию. На сей раз его приезд был спланирован так, чтобы избежать любых возможных недоразумений.

Кроме символического значения королевского визита от Карла III явно ждали дипломатической миссии: передачи инициатив Лондона относительно починки испортившихся после «Брексита» франко-британских отношений. Король — фигура важная, но все же несамостоятельная, в эти дни он выступал скорее как посол своей страны, а не как ее глава, пусть и номинальный.

Приняв наследство своей матери, Карл III стал воплощением «мягкой силы» Великобритании. Авторитет «аполитичной» монархии не раз использовали для восстановления отношений с обиженной Европой. Во Франции запомнили слова Лиз Трасс, которая, будучи на посту премьер-министра Великобритании, как-то обмолвилась: «пока не ясно», друг или враг Соединенного Королевства президент Макрон.

Визит Карла III к президенту, которого самого дразнят «королем» и упрекают в «бонапартизме», проходил в новых условиях. В Великобритании все чаще звучат мнения о том, что страна не должна была расставаться с Евросоюзом. Для Соединенного Королевства очевидна необходимость совместных действий в очень многих областях: от военной политики (с необходимостью совместно поддерживать баланс сил в Европе и помогать Украине) до иммиграционной (британским властям приходится сотрудничать с французскими, чтобы останавливать беженцев, каждый день пытающихся перебраться в Британию через Ла-Манш). Все это очень важно для британского премьера Риши Сунака, от которого даже самые ярые сторонники «Брексита» требуют теперь более тесного сотрудничества с Францией.

Эти темы так или иначе прозвучали в четверг в 20-минутной речи Карла III во французском Сенате. Среди прочего монарх отметил: «Мы полны непоколебимой уверенности в том, что Украина добьется победы и что свободы, которые мы так ценим, восторжествуют». И заявил о полной солидарности Британии и Франции с украинским народом. Затронул Карл III и иные вопросы, сказав, в частности: «Так же как мы совместно противостоим военной агрессии, мы должны стремиться вместе защитить мир от главной экзистенциальной угрозы — глобального потепления, изменения климата и катастрофического уничтожения природы». Большую часть речи монарх произнес на французском языке.

Ничто не забыто

Даже в новые времена короли не садятся на поезд Eurostar, чтобы добраться без остановок из Лондона в Париж. Карл III и Камилла прилетели из своих шотландских владений на королевском Airbus в Орли, где их приветствовала премьер-министр Элизабет Борн. Прямо из аэропорта гости отправились на встречу с президентской четой. Свидание им назначили в самом туристическом месте Парижа — у Триумфальной арки на Елисейских Полях.

Пока королевский Bentley мчался к Парижу, а на площади у арки шли последние приготовления, обозреватели спорили в прямом эфире, сделает ли Брижит Макрон обязательный реверанс или предпочтет менее формальный способ поприветствовать королевскую пару, скажем, поклон или рукопожатие. Первая дама обманула все ожидания, радостно расцеловав королеву в обе щеки на французский манер — невиданное, но невинное нарушение этикета.

Несмотря на поцелуи и розовый наряд Камиллы, встреча у Триумфальной арки выглядела как-то слишком строго, напоминая военный парад или празднование Дня Победы. Вокруг арки были выстроены войска, а в небе прошли в одном строю английские и французские летчики из пилотажных групп Red Arrows и Patrouille de France. Король с президентом зажгли огонь у Могилы Неизвестного Солдата, вспомнив о том, что дважды — в Первую и Вторую мировые — армии Британии и Франции сражались против общего врага. При этом обозреватели тут же напомнили и о третьем случае, когда французские и британские войска захватили Крым и взяли Севастополь, победив Россию в Крымской войне.

Да здравствует король!

После церемонии у арки король с президентом в одной машине и Брижит Макрон с Камиллой — в другой отправились в сопровождении мотоциклистов и всадников Национальной гвардии в Елисейский дворец для беседы с глазу на глаз. Специально подчеркивалось, что при этом не будут присутствовать ни министры, ни помощники, ни даже переводчики: король свободно говорит по-французски, президент — по-английски. После этого получасового разговора король отправился в посольство Британии готовиться к вечернему ужину, государственному приему в Версале. И поскольку посольство находится на той же улице Фобур-Сент-Оноре, в пяти минутах ходьбы от ворот Елисейского дворца, Карл III направился туда пешком к восторгу собравшихся на улице подданных и граждан, приветствовавших его криками «Да здравствует король!». В республиканском Париже такого не слышали с начала XIX века.

Прием в Версале прошел в присутствии почти 160 гостей: не только политиков, но и музыкантов, футболистов, актеров, бизнесменов — едва ли когда-нибудь король оказывался в такой пестрой компании. Ужин удался, Карл III произнес речь на французском с карикатурным британским акцентом, президент ответил ему на симметричном франгле. На помощь французской дипломатии, как обычно, явилась кулинария. Зрителям церемонии представили — так же подробно, как и гостей,— редкого голубого омара и бресскую пулярку. Омара взяла на себя одна из самых талантливых женщин-поваров Франции Анн-Софи Пик. Курицу готовил столь же прославленный Янник Аллено. Увенчал обед своими творениями повелитель десертов Пьер Эрме. А «сырных дел мастер» Бернар Антони представил подборку сыров, в которой рядом с французскими было отведено почетное место и английским. Важная, принципиальная уступка Британии.

Не очень привычные к аристократической иерархии журналисты никак не могли решить, кого посадят на более почетном месте — например, фронтмена The Rolling Stones Мика Джаггера или французского миллиардера Бернара Арно. Действительность примирила спорщиков — в среду Мик Джаггер сидел за королевским и президентским столом, зато в четверг Бернар Арно встретился с монархом для частной беседы «как король с королем».

Тем временем левые политики Франции выступили с упреками насчет того, что элита «ест ананасы и жует рябчиков» в Версале, пока падает покупательная способность населения. Но на это от журналистов и гостей разных ток-шоу последовал ответ: версальские ужины — давняя традиция, которую не следует нарушать. Дело, мол, не в королях, там и раньше принимали многих, в частности ливийского полковника Муаммара Каддафи или (всего шесть лет назад) президента РФ Владимира Путина.

Алексей Тарханов, Париж; Иван Тарханов, Лондон