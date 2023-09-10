Крупные пожары, пресс-конференция губернатора и выборы в Ярославской области

По букве закона
Экс-бухгалтер Ярославского АТП осуждена за присвоение 14,5 млн руб.
В Ярославской области арестован на два месяца обвиняемый в покушении на убийство.
Экс-сотрудник рыбинского предприятия осужден за разглашение гостайны.
В Ярославле задержали подозреваемую в хищении 136 млн у бывшего чиновника.
Ярославский суд лишил полномочий депутата из-за конфликта интересов.
Отставки и назначения
Назначен новый главный судебный пристав Ярославской области.
Городская и региональная политика
В Ярославле предложили ввести налоговый вычет на пожертвования в сфере культуры.
Памятник архитектуры на набережной в Ярославле продадут за рубль.
В Ярославле урны станут обязательными у каждого входа в магазины и рестораны.
Ярославцев начнут штрафовать за плевки в общественных местах.
Ярославская область стала четвертой в ЦФО по вложениям в программное обеспечение.
Выборы
В регионе в период с 8 по 10 сентября проходит 38 кампаний. Основная — выборы депутатов Ярославской областной думы. В регионе работают более 800 избирательных участков. По итогам двух дней голосования, в выборах приняли участие 173 тыс. человек, что составляет 17,53% избирателей.
Пресс-конференция губернатора
В Ярославле найден инвестор реконструкции аэропорта.
Строительство третьего моста в Ярославле намерены начать в конце 2024 года.
В Ярославле и Рыбинске увеличится время работы поликлиник.
Электробусы в Ярославле свяжут концы города.
Здания ярославского правительства предложат под отели и рестораны.
Ярославский губернатор прокомментировал изъятие акций «ТГК-2».
Михаил Евраев назвал концессию в Ростове нецелесообразной.
Ярославский бизнес
Ярославского ресторатора привлекли к ответственности за рекламу бара «Ад».
С ярославского предпринимателя взыскали компенсацию за поддельный Zinger.
Ярославская компания не смогла взыскать с Московского зоопарка деньги за моржа.
Благоустройство и архитектура
В Ярославле извлекли пули времен мятежа из храма Михаила Архангела.
Макет деревянного кремля в Угличе хотят построить уже в этом году. Губернатор допустил корректировку проекта кремля.
Цитаты недели
«Есть риск, что через несколько лет озеро Плещеево нельзя будет использовать как источник питьевого водоснабжения для г. Переславль-Залесский из-за вероятного наличия в воде цианотоксинов» (Директор нацпарка «Плещеево озео» Михаил Федоров об экологических проблемах озера)
«Они вообще не хотят уходить из нашей страны» (Губернатор Михаил Евраев о ситуации с заводом Komatsu в Ярославле)
Цифры недели
Пассажиропоток ярославского аэропорта летом упал на 44%.
Темп прироста задолженности ярославцев по кредитам ускорился в 9,8 раз.
ЧП недели
В Рыбинске горел центральный рынок на площади 150 кв.м.
В Ярославле произошло возгорание в здании бывшего военного комиссариата на улице Ушинского,16. Его тушили пять часов, на месте работали 13 единиц техники и 52 спасателя.
Фото недели
В Ярославле состоялись мероприятия, посвященные дню памяти разбившейся в авиакатастрофе хоккейной команды «Локомотив». 7 сентября 2023 года исполнилось 12 лет со дня трагедии, унесшей жизни 45 человек. Как прошел день памяти в Ярославле — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области