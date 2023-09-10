Крупные пожары, пресс-конференция губернатора и выборы в Ярославской области

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По букве закона

Экс-бухгалтер Ярославского АТП осуждена за присвоение 14,5 млн руб.

В Ярославской области арестован на два месяца обвиняемый в покушении на убийство.

Экс-сотрудник рыбинского предприятия осужден за разглашение гостайны.

В Ярославле задержали подозреваемую в хищении 136 млн у бывшего чиновника.

Ярославский суд лишил полномочий депутата из-за конфликта интересов.

Отставки и назначения

Назначен новый главный судебный пристав Ярославской области.

Городская и региональная политика

В Ярославле предложили ввести налоговый вычет на пожертвования в сфере культуры.

Памятник архитектуры на набережной в Ярославле продадут за рубль.

В Ярославле урны станут обязательными у каждого входа в магазины и рестораны.

Ярославцев начнут штрафовать за плевки в общественных местах.

Ярославская область стала четвертой в ЦФО по вложениям в программное обеспечение.

Выборы

В регионе в период с 8 по 10 сентября проходит 38 кампаний. Основная — выборы депутатов Ярославской областной думы. В регионе работают более 800 избирательных участков. По итогам двух дней голосования, в выборах приняли участие 173 тыс. человек, что составляет 17,53% избирателей.

Пресс-конференция губернатора

В Ярославле найден инвестор реконструкции аэропорта.

Строительство третьего моста в Ярославле намерены начать в конце 2024 года.

В Ярославле и Рыбинске увеличится время работы поликлиник.

Электробусы в Ярославле свяжут концы города.

Здания ярославского правительства предложат под отели и рестораны.

Ярославский губернатор прокомментировал изъятие акций «ТГК-2».

Михаил Евраев назвал концессию в Ростове нецелесообразной.

Ярославский бизнес

Ярославского ресторатора привлекли к ответственности за рекламу бара «Ад».

С ярославского предпринимателя взыскали компенсацию за поддельный Zinger.

Ярославская компания не смогла взыскать с Московского зоопарка деньги за моржа.

Благоустройство и архитектура

В Ярославле извлекли пули времен мятежа из храма Михаила Архангела.

Макет деревянного кремля в Угличе хотят построить уже в этом году. Губернатор допустил корректировку проекта кремля.

Цитаты недели

«Есть риск, что через несколько лет озеро Плещеево нельзя будет использовать как источник питьевого водоснабжения для г. Переславль-Залесский из-за вероятного наличия в воде цианотоксинов» (Директор нацпарка «Плещеево озео» Михаил Федоров об экологических проблемах озера)

«Они вообще не хотят уходить из нашей страны» (Губернатор Михаил Евраев о ситуации с заводом Komatsu в Ярославле)

Цифры недели

Пассажиропоток ярославского аэропорта летом упал на 44%.

Темп прироста задолженности ярославцев по кредитам ускорился в 9,8 раз.

ЧП недели

В Рыбинске горел центральный рынок на площади 150 кв.м.

В Ярославле произошло возгорание в здании бывшего военного комиссариата на улице Ушинского,16. Его тушили пять часов, на месте работали 13 единиц техники и 52 спасателя.

Фото недели

В Ярославле состоялись мероприятия, посвященные дню памяти разбившейся в авиакатастрофе хоккейной команды «Локомотив». 7 сентября 2023 года исполнилось 12 лет со дня трагедии, унесшей жизни 45 человек. Как прошел день памяти в Ярославле — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Алла Чижова