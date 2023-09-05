Электробусы в Ярославле свяжут концы города

В Ярославле в декабре 2023 года 38 электробусов выйдут на линию. Планируется, что работать они будут на двух новых маршрутах. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ходе пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 38 электробусов в Ярославль поставит АО «Современные транспортные технологии» из Нижнего Новгорода до 30 ноября. Планируется, что новый транспорт выйдет на линию в декабре. В правительстве рассказывали, что сейчас ведется работа по определению маршрутов их движения. Они должны усилить действующие автобусные и троллейбусные маршруты.

Сегодня глава региона в ходе встречи с журналистами пояснил, что скорее всего новые электробусы выйдут на новые маршруты.

«Это будут, скорее всего, две хорды, которые будут связывать разные концы Ярославля между собой через центр. Мы посмотрели, где наиболее проблематично: где наибольший спрос, где старые троллейбусы. Будет сделано два больших маршрута»,— сказал Михаил Евраев.

Алла Чижова