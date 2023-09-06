Экс-сотрудник рыбинского предприятия осужден за разглашение гостайны

Ярославский областной суд признал 48-летнего бывшего сотрудника рыбинского оборонного предприятия виновным по ч. 1 ст. 283 УК РФ (Разглашение государственной тайны) и назначил ему условный срок. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Сотрудники УФСБ выявили факт грубого нарушения режима секретности со стороны руководящего работника. Сотрудникам управления удалось не допустить тяжких последствий из-за своевременного выявления преступления.

Суд приговорил бывшего сотрудника предприятия к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославский суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении управляющего операционным офисом банка Ильи Гофтмана по делу о незаконном разглашении коммерческой и банковской тайны, а также превышении должностных полномочий.

Алла Чижова