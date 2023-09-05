В Ярославле памятник архитектуры на набережной продадут за рубль

Мэрия Ярославля внесла в муниципалитет проект решения о внесении в план приватизации объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой. Середина XVIII, середина XIX вв.». Проект решения размещен на сайте мэрии.
Памятник архитектуры в Ярославле
Фото: Правительство Ярославской области
Дом находится в Красноперекопском районе, недалеко от берега Волги, по адресу 1-я Закоторосльная наб., 72/1. Памятник находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в реставрации. Начальная цена продажи дома составит 1 рубль.
Как сказано в паспорте объекта культурного наследия, дом является редким для Ярославля образцом жилой постройки в стиле барокко.