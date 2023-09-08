Озеру перекрыли кислород

Вода в Плещеевом озере, которое входит в одноименный национальный парк, впервые за последние годы признана загрязненной. Специалисты заявляют об активном размножении опасных водорослей в озере из-за проблем ЖКХ Переславля, активной застройки берегов, потепления и других факторов. Под угрозой находится переславская ряпушка, которая обитает только в Плещеевом озере. Директор нацпарка Михаил Федоров уверен, что, если не предпринять никаких мер по исправлению ситуации, городу Переславлю-Залесскому придется искать другой источник питьевой воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославская область, Плещеево озеро

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Ярославская область, Плещеево озеро

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По итогам обследований Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вода в Плещеевом озере в 2022 году отнесена к классу «загрязненной». Эта информация впервые прозвучала в докладе директора национального парка «Плещеево озеро» Михаила Федорова на заседании «Совета директоров – объединения работодателей» в Переславле-Залесском, который опубликован на сайте нацпарка. По итогам 2021 года вода была «слабо загрязненной», а в 2020 году — «условно чистой». Как пояснил «Ъ-Ярославль» заместитель директора по научной работе Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, доктор биологических наук Юрий Герасимов, статистике центра можно доверять.

«Скорее всего так оно и есть, потому что Глеотрихия (прим.: сине-зеленая водоросль Глеотрихия щетинистая) вспышку дала совсем недавно. До этого доминировали другие водоросли, они тоже способствовали заморным явлениям, но их биомасса была ниже, а Глеотрихия более агрессивная, дает очень большие биомассы»,— пояснил господин Герасимов.

Национальный парк «Плещеево озеро» расположен в городском округе Переславль-Залесский Ярославской области и является особо охраняемой природной территорией федерального значения. Площадь парка составляет 24 тыс. га, а территория охранной зоны превышает 58 тыс. га. Озеро считается одним из чистейших водоемов в Центральной России.

В ходе доклада директор национального парка «Плещеево озеро» Михаил Федоров рассказал, что причиной ухудшения экологии озера являются проблемы систем ЖКХ в городском округе, которые не решались десятилетиями.

«В результате непринятия своевременных мер, некачественного выполнения обязанностей органами местного самоуправления, а порой и банального бездействия сегодня имеется большое количество проблем, которые необходимо решать в срочном порядке, во избежание возникновения катастрофических последствий»,— сказал директор нацпарка.

В своем докладе директор нацпарка Михаил Федоров выделил, из-за каких проблем состояние воды в озере ухудшается. Это износ сетей водоотведения, сброс ливневых сточных вод без очистки в озеро, плохая работа очистных сооружений, отсутствие площадки для снега зимой, некачественный вывоз мусора с территории округа, открытие новых производств без обращения внимания на класс опасности производства. По результатам обследования учеными были подготовлены рекомендации по улучшению ситуации.

Профессор Юрий Герасимов рассказал «Ъ-Ярославль», что жители прибрежных деревень экономят на канализации и сбрасывают неочищенные воды в притоки озера. Однако он отметил, что ухудшение состояния воды связано и с глобальным потеплением. По словам господина Герасимова, проблемы с водой в озере начались примерно в 2018-2019 годах, когда водоросли Глеотрихии пригнало ветром в сторону водозабора. Тогда весь город пил воду с запахом, который придавали воде водоросли. В этом году их ветром пригнало к реке Вексе, которая вытекает из озера. Разложение водорослей привело к нехватке кислорода в воде (замору) и, как следствие, массовой гибели рыбы.

«Основная причина активного размножения сине-зеленых водорослей, к которым относится глеотрихия — это потепление, как природный объективный фактор, а субъективный — большая часть города не канализована, стоки идут в воду, очистные не очень хорошо работают, протоки озера захламлены и река Трубеж (прим.: главный приток Плещеева озера) почти не дает притока. Все это способствует размножению сине-зеленых водорослей, накоплению разного рода биогенов (прим.: остатки отмерших организмов или продукты жизнедеятельности) в связи с плохой очищенностью воды и прямыми стоками из-за отсутствия канализации в 2/3 города»,— рассказал господин Герасимов.

От заморных явлений в связи с отмиранием водорослей страдает внесенная в Красную книгу рыба-эндемик Плещеева озера переславская ряпушка. Ряпушка является холоднолюбивой рыбой и летом живет у дна. Когда начинаются заморы, она вынуждена подниматься наверх, где вода более теплая, что может привести к массовой гибели ряпушки.

Пострадать может не только рыба. Водоросли в озере могут выделять токсины, опасные для человека. Для обследования воды к озеру выезжали ученые ИБВВ РАН им. Папанина. Доктор биологических наук отметил, что пока признаки выделения глеотрихией токсинов обнаружены не были, однако вопрос обстоятельств, когда токсины могут выработаться, не исследован достаточно наукой, поэтому совпадение каких-либо факторов может к этому привести.

«Потепление никуда не девается, от загрязнения тоже быстро не избавишься. Поэтому мы рекомендовали искать другие источники питьевой воды для города. Еще рекомендована реконструкция очистных сооружений, канализация остальной части города. Третье — подумать о проточности озера»,— рассказал господин Герасимов.

Юрий Герасимов сказал, что требуется увеличить приток воды в озеро из реки Трубеж, но это межобластная проблема. Часть потенциального притока Трубежа из Берендеева болота искусственно перенаправлена в бассейн реки Нерли Клязьминской в промышленных целях.

На основании рекомендаций ученых администрацией нацпарка были направлены письма в администрацию Переславля, правительство области и Минприроды России. Национальный парк намерен привлечь федеральное финансирования для проведения работ по сохранению озера Плещеево. На местном уровне с администрацией округа разрабатывается Стратегия экологической безопасности городского округа.

«Есть риск, что через несколько лет озеро Плещеево нельзя будет использовать как источник питьевого водоснабжения для г. Переславль-Залесский из-за вероятного наличия в воде цианотоксинов. Для спасения озера Плещеево уже сейчас необходимо принять комплекс мер. Если этого не сделать, то мы можем потерять популяцию реликтовой эндемичной переславской ряпушки и единственный на данный момент источник питьевого водоснабжения города Переславль-Залесский»,— резюмировал Михаил Федоров в ходе доклада.

В конце 2022 года губернатор Михаил Евраев заявлял, что «остро стоит вопрос создания новых очистных сооружений канализации в городском округе Переславль-Залесский». Называлась и приблизительная стоимость строительства новых очистных сооружений — более 3,5 млрд рублей. Впрочем, конкретного плана действий по улучшению экологии озера ни региональные, ни местные власти пока не озвучивали.

Алла Чижова