Губернатор допустил корректировку проекта деревянного кремля в Угличе

В Ярославской области в любом случае будет реализован проект «Углич. Крепость, которой нет», в рамках которого планировалось в Угличском кремле построить макет деревянного кремля со стенами и башнями. Проект можно скорректировать, но реализовать — необходимо, чтобы не потерять выделенные на него федеральные деньги. Об этом сообщил «Ъ-Ярославль» губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: документы к проекту благоустройства Углича Фото: документы к проекту благоустройства Углича

«Ъ-Ярославль» сообщал, что о планах строительства деревянных стен стало известно из размещенного акта историко-культурной экспертизы. Она необходима, так как работы предполагалось вести на территории объектов культурного наследия. Планы возведения 20-метровых башен и 6-метровых стен из бревен вызвали резкую критику градозащитников и археологов. Сейчас проектировщик отозвал акт историко-культурной экспертизы проекта.

Господин Евраев заявил, что проект должен быть реализован в установленные федеральным правительством сроки. Он отметил, что проект можно скорректировать на стадии обсуждений, однако полностью отменить реализацию проекта, на который федерация выделила региону средства, нельзя.

«Я точно не дам здесь ни один проект завалить. Не дам. Я не то, чтобы «за» или «против». Я за то, чтобы Углич реализовал проект «Туркод», который выиграл на федеральном уровне. И если федерация дала деньги под этот проект, то она может, единственное, что сделать, так это их забрать. Потому что вы не можете, если выиграли конкурс с каким-то проектом, прийти и сказать — все это было ерунда, мы сейчас другое здесь сделаем. Так не получится, есть федеральные правила. Поэтому тут все понятно и все очевидно. Можно каких угодно придерживаться точек зрения, но есть федеральные правила. А если заниматься долгими обсуждениями и ничего не делать, то это приведет только к одному — к стагнации. Поэтому в данном случае надо посмотреть в чем именно претензии, если что-то необходимо — скорректировать. Если в этом нет необходимости, то значит надо двигаться вперед. Я считаю, что это должно руководство района вместе с жителями обсуждать и принимать решения»,— сказал глава области.

Он отметил, что отказ от реализации этого проекта повлечет за собой уменьшение федерального финансирования и на другие проекты. Губернатор пояснил, что на данный момент регион не сорвал ни одного проекта, на который были выделены федеральные средства, поэтому сейчас главное — не потерять эти деньги.

«То, что проектировщик передумал — это ничего не значит. Я вам скажу одно, проект будет реализован. В той или иной форме. Деньги нельзя потерять для развития Углича. Это совершенно точно. Если вы завалили какой-то проект, не про Углич сейчас говорю, но вот если мы какой-то, хоть один проект завалим, по любой программе, то сразу изменится отношение на федеральном уровне. Молниеносно. Если сорвем — сразу отношение изменится. Поэтому с точки зрения обсуждения — пожалуйста, все открыто, можно дискутировать, обсуждать, делать корректировки. Но с точки зрения сроков — сроки сорвать нельзя»,— подчеркнул Михаил Евраев.

Алла Чижова