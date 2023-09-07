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Ярославский суд лишил полномочий депутата из-за конфликта интересов

Ярославский областной суд прекратил полномочия депутата муниципального совета Ярославского района Ольги Победоносцевой в связи с конфликтом интересов. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

С иском в суд обратился прокурор Ярославского муниципального района. Он пояснил, что супруг госпожи Победоносцевой купил земельный участок. Сама депутат являлась членом градостроительной комиссии администрации района и в 2019 году на заседании она голосовала за удовлетворение заявления А. Победоносцева о внесении изменений в правила землепользования и застройки Заволжского сельского поселения в части установления для приобретенного участка территориальной зоны Ж-2 (прим.: зона индивидуальной застройки).

В 2020 году Ольга Победоносцева вновь проголосовала за утверждение правил, предусматривающих установление территориальной зоны Ж-2 для купленного супругом участка. Однако, как выяснил суд, действовала депутат в нарушение действующего законодательства. Она обязана была своевременно уведомить о личной заинтересованности при голосовании и принять меры во избежание конфликта интересов.

Ярославский районный суд 1 марта 2023 года отказал в удовлетворении иска прокуратуры о лишении депутата полномочий. Прокуратура обжаловала решение в вышестоящей инстанции. Судебная коллегия по административным делам Ярославского областного суда отменила решение районного суда и приняла новое — прекратить полномочия депутата в связи с непринятием лицом мер по предотвращению конфликта интересов.

Алла Чижова

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