Ярославская компания не смогла взыскать с Московского зоопарка деньги за моржа

Арбитражный суд Москвы отказал в иске ООО «Интерсоюз» из Ярославской области к ГАУ «Московский государственный зоологический парк» о взыскании 20 млн руб. за моржа, поставленного по госконтракту и погибшего через неделю. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Погибший морж

Фото: Скриншот из видео Андрея Торбина Погибший морж

Фото: Скриншот из видео Андрея Торбина

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославское ООО «Интерсоюз», являющееся дельфинарием, подало иск к Московскому зоопарку о признании незаконным расторжения и одностороннего отказа от исполнения договора и о взыскании 20 млн руб. за погибшего моржа.

«Интерсоюз» поставил зоопарку моржа по контракту за 20 млн. Однако до истечения срока приемки животного морж в зоопарке погиб. Владелец дельфинария считал, что животное в зоопарке неправильно содержали. А вот сам зоопарк отмечал, что «вскрытие выявило у моржа несколько заболеваний, в том числе хронические».

Московский суд рассматривал иск с февраля 2023 года и вынес по нему решение только 8 сентября. «В иске отказать полностью»,— указано в картотеке арбитражных дел.

Алла Чижова