Завод Komatsu в Ярославле продолжил сервисное обслуживание техники

Ярославский завод Komatsu не намерен продавать завод и уходить из России из-за санкционных ограничений. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев 5 сентября на встрече с журналистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод Komatsu в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Завод Komatsu в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Komatsu приостановил выпуск продукции и сократил работников из-за санкционных ограничений. Ранее ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» в Ярославле объявило о минимизации производства ввиду нарушений логистики поставок ключевых компонентов.

Господин Евраев пояснил, что на заводе сейчас трудятся 70 сотрудников, которым сохранили высокие зарплаты. Komatsu на данный момент занимается только обслуживанием проданной ранее техники. Из-за проблем с поставками деталей производство новой техники было остановлено.

«Они оставили сервисное обслуживание. Они вообще не хотят уходить из нашей страны. Они просто не могут привести сюда детали пока, потому что технику им надо из чего-то собирать. В данном случае они закрыли производство вынужденно, но у них нет желания уйти, продать. Это единственный завод Komatsu в России. Здесь отношение к ним самое положительное, такие обстоятельства. Ничего страшного, пройдет время – обстоятельства изменятся»,— прокомментировал глава региона ситуацию на заводе.

Алла Чижова