В Ярославской области арестован на два месяца обвиняемый в покушении на убийство

Большесельский районный суд Ярославской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому во взрыве жилого дома, в котором пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Большесельского районного суда Фото: Пресс-служба Большесельского районного суда

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в деревне Никульское Большесельского района Ярославской области в частном доме произошел взрыв, пострадали три человека, в том числе глава Вареговского поселения Большесельского района Федор Новиков и настоятель Крестовоздвиженского храма, отец Дмитрий. В ходе бытового конфликта со своими знакомыми мужчина привел в действие взрывное устройство, после чего покинул дом и скрылся. Трое человек госпитализированы.

Как сообщали в региональном управлении следственного комитета, задержан 47-летний мужчина. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст.30, п.п.«а», «е» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

«4 сентября 2023 года судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу»,— сообщили в региональном следственном управлении. В пресс-службе ведомства уточнили, что мужчина заключен под стражу на два месяца.

Алла Чижова