12 лет без «Локомотива»

К мемориальному комплексу прибыли и спортсмены, в том числе ФК «Шинник» и питерского хоккейного клуба СКА (на фото). Главный тренер СКА Роман Ротенберг: «Каждый раз, когда мы бываем в Ярославле, – обязательно отдаем дань памяти ребятам из того Локомотива, который навсегда остался в наших сердцах. Так совпало, что в этом сезоне мы оказались в городе на Волге в печальную годовщину ужасной катастрофы. Первым делом всей командой поехали в аэропорт Туношна, чтобы возложить цветы к мемориалу в память о Локомотиве. Эмоционально непростой, но очень важный для всех нас момент. Мы всегда будем помнить вас, ребята! Верю, что на небесах вы играете в хоккей».

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области