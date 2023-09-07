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12 лет без «Локомотива»

В Ярославле почтили память погибшей команды

В Ярославле состоялись мероприятия, посвященные дню памяти разбившейся в авиакатастрофе хоккейной команды «Локомотив». 7 сентября 2023 года исполнилось 12 лет со дня трагедии, унесшей жизни 45 человек. В авиакатастрофе погиб весь основной состав команды, ее тренерский штаб и технический персонал. В этот день в Успенском кафедральном соборе Ярославля была отслужена панихида. На Леонтьевском кладбище, где похоронены погибшие, к мемориалу «Хоккейное братство» перед УКРК «Арена-2000 Локомотив» и к мемориалу на месте катастрофы родные, близкие и болельщики возложили цветы. Как прошел день памяти в Ярославле — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».

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12 лет назад при вылете из ярославского аэропорта «Туношна» самолет Як-42 с хоккейной командой «Локомотив» не смог набрать достаточную для взлета скорость, в результате чего произошло крушение. На борту было 45 человек, из которых выжили только двое — бортинженер Александр Сизов и хоккеист «Локомотива» Александр Галимов, скончавшийся в реанимации от полученных ожогов. В 2015 году единственный обвиняемый в крушении Як-42 бывший заместитель гендиректора по организации летной работы авиакомпании «Як Сервис» Вадим Тимофеев получил пять лет лишения свободы, но был амнистирован.

12 лет назад при вылете из ярославского аэропорта «Туношна» самолет Як-42 с хоккейной командой «Локомотив» не смог набрать достаточную для взлета скорость, в результате чего произошло крушение. На борту было 45 человек, из которых выжили только двое — бортинженер Александр Сизов и хоккеист «Локомотива» Александр Галимов, скончавшийся в реанимации от полученных ожогов. В 2015 году единственный обвиняемый в крушении Як-42 бывший заместитель гендиректора по организации летной работы авиакомпании «Як Сервис» Вадим Тимофеев получил пять лет лишения свободы, но был амнистирован.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Сегодня в Ярославле прошли траурные мероприятия. В ярославском «Локомотиве» сегодняшнюю дату называют «черным днем для российского хоккея». В клубе напомнили имена всех погибших в авиакатастрофе: Виталий Аникеенко, Михаил Баландин, Александр Васюнов, Йозеф Вашичек, Александр Вьюхин, Александр Галимов, Павол Демитра, Роберт Дитрих, Марат Калимулин, Александр Калянин, Андрей Кирюхин, Никита Клюкин, Стефан Лив, Ян Марек, Сергей Остапчук, Карел Рахунек, Руслан Салей, Карлис Скрастиньш, Павел Снурницын, Даниил Собченко, Иван Ткаченко, Павел Траханов, Юрий Урычев, Геннадий Чурилов, Максим Шувалов, Артем Ярчук, Александр Карповцев, Игорь Королев, Николай Кривоносов, Брэд Маккриммон, Юрий Бахвалов, Александр Беляев, Андрей Зимин, Евгений Куннов, Вячеслав Кузнецов, Владимир Пискунов, Евгений Сидоров, Игорь Жевелов, Сергей Журавлев, Надежда Максумова, Владимир Матюшкин, Елена Сарматова, Андрей Соломенцев, Елена Шалина. На фото мемориал на Леонтьевском кладбище.

Сегодня в Ярославле прошли траурные мероприятия. В ярославском «Локомотиве» сегодняшнюю дату называют «черным днем для российского хоккея». В клубе напомнили имена всех погибших в авиакатастрофе: Виталий Аникеенко, Михаил Баландин, Александр Васюнов, Йозеф Вашичек, Александр Вьюхин, Александр Галимов, Павол Демитра, Роберт Дитрих, Марат Калимулин, Александр Калянин, Андрей Кирюхин, Никита Клюкин, Стефан Лив, Ян Марек, Сергей Остапчук, Карел Рахунек, Руслан Салей, Карлис Скрастиньш, Павел Снурницын, Даниил Собченко, Иван Ткаченко, Павел Траханов, Юрий Урычев, Геннадий Чурилов, Максим Шувалов, Артем Ярчук, Александр Карповцев, Игорь Королев, Николай Кривоносов, Брэд Маккриммон, Юрий Бахвалов, Александр Беляев, Андрей Зимин, Евгений Куннов, Вячеслав Кузнецов, Владимир Пискунов, Евгений Сидоров, Игорь Жевелов, Сергей Журавлев, Надежда Максумова, Владимир Матюшкин, Елена Сарматова, Андрей Соломенцев, Елена Шалина. На фото мемориал на Леонтьевском кладбище.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

На Леонтьевском кладбище 7 сентября традиционно собирается много людей, желающих почтить память погибших. Сюда приходят близкие и родственники, которые по-прежнему с болью вспоминают о случившемся.

На Леонтьевском кладбище 7 сентября традиционно собирается много людей, желающих почтить память погибших. Сюда приходят близкие и родственники, которые по-прежнему с болью вспоминают о случившемся.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Поклонники команды до сих пор вспоминают трагедию со слезами и в этот день надевают атрибутику команды.

Поклонники команды до сих пор вспоминают трагедию со слезами и в этот день надевают атрибутику команды.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Обращение губернатора Ярославской области Михаила Евраева: «Этот день навсегда останется для нас одним из самых печальных. Иван Ткаченко, Александр Галимов и другие хоккеисты, погибшие из-за этой трагедии, были не просто выдающимися спортсменами. Они были достойными людьми, прекрасным примером для молодежи. И всенародная любовь и скорбь, которая не утихает, яркое тому подтверждение».

Обращение губернатора Ярославской области Михаила Евраева: «Этот день навсегда останется для нас одним из самых печальных. Иван Ткаченко, Александр Галимов и другие хоккеисты, погибшие из-за этой трагедии, были не просто выдающимися спортсменами. Они были достойными людьми, прекрасным примером для молодежи. И всенародная любовь и скорбь, которая не утихает, яркое тому подтверждение».

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Обращение мэра Ярославля Артема Молчанова: «Думаю, каждый ярославец помнит, что он делал в этот трагичный день и как узнал о случившемся. И пусть я не работал тогда в Ярославле и даже не предполагал, что судьба свяжет меня с этим городом. Трагедия прокатилась по всей стране и потрясла меня до глубины души».

Обращение мэра Ярославля Артема Молчанова: «Думаю, каждый ярославец помнит, что он делал в этот трагичный день и как узнал о случившемся. И пусть я не работал тогда в Ярославле и даже не предполагал, что судьба свяжет меня с этим городом. Трагедия прокатилась по всей стране и потрясла меня до глубины души».

Фото: Артем Молчанов, Телеграм

Иван Ткаченко был капитаном команды «Локомотив». На фасаде дома, где жил хоккеист, нанесены символичные граффити.

Иван Ткаченко был капитаном команды «Локомотив». На фасаде дома, где жил хоккеист, нанесены символичные граффити.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Возложение цветов и панихида также состоялись на территории мемориального комплекса в селе Туношна. Он был открыт спустя год после авиакатастрофы на месте падения самолета.

Возложение цветов и панихида также состоялись на территории мемориального комплекса в селе Туношна. Он был открыт спустя год после авиакатастрофы на месте падения самолета.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

К мемориальному комплексу прибыли и спортсмены, в том числе ФК «Шинник» и питерского хоккейного клуба СКА (на фото). Главный тренер СКА Роман Ротенберг: «Каждый раз, когда мы бываем в Ярославле, – обязательно отдаем дань памяти ребятам из того Локомотива, который навсегда остался в наших сердцах. Так совпало, что в этом сезоне мы оказались в городе на Волге в печальную годовщину ужасной катастрофы. Первым делом всей командой поехали в аэропорт Туношна, чтобы возложить цветы к мемориалу в память о Локомотиве. Эмоционально непростой, но очень важный для всех нас момент. Мы всегда будем помнить вас, ребята! Верю, что на небесах вы играете в хоккей».

К мемориальному комплексу прибыли и спортсмены, в том числе ФК «Шинник» и питерского хоккейного клуба СКА (на фото). Главный тренер СКА Роман Ротенберг: «Каждый раз, когда мы бываем в Ярославле, – обязательно отдаем дань памяти ребятам из того Локомотива, который навсегда остался в наших сердцах. Так совпало, что в этом сезоне мы оказались в городе на Волге в печальную годовщину ужасной катастрофы. Первым делом всей командой поехали в аэропорт Туношна, чтобы возложить цветы к мемориалу в память о Локомотиве. Эмоционально непростой, но очень важный для всех нас момент. Мы всегда будем помнить вас, ребята! Верю, что на небесах вы играете в хоккей».

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В прошлые два года ХК «Локомотив» играл 7 сентября, однако в этом году на этот день матч поставлен не был. Другие хоккейные команды сегодня выходят на лед с памятными нашивками в виде черной ленты с надписью «07.09.11».

В прошлые два года ХК «Локомотив» играл 7 сентября, однако в этом году на этот день матч поставлен не был. Другие хоккейные команды сегодня выходят на лед с памятными нашивками в виде черной ленты с надписью «07.09.11».

Фото: ХК «Динамо Москва» / Телеграм

Омский хоккейный клуб выделил на арене 44 места красными шарфами с нашивками «Локомотива».

Омский хоккейный клуб выделил на арене 44 места красными шарфами с нашивками «Локомотива».

Фото: ХК «Авангард Омск» / Телеграм

«Вы будете с нами всегда...»,— пишут поклонники клуба в соцсетях. Вечером прошли памятные мероприятия у памятника «Хоккейное братство» рядом с УКРК «Арена-2000. Локомотив».

«Вы будете с нами всегда...»,— пишут поклонники клуба в соцсетях. Вечером прошли памятные мероприятия у памятника «Хоккейное братство» рядом с УКРК «Арена-2000. Локомотив».

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

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12 лет назад при вылете из ярославского аэропорта «Туношна» самолет Як-42 с хоккейной командой «Локомотив» не смог набрать достаточную для взлета скорость, в результате чего произошло крушение. На борту было 45 человек, из которых выжили только двое — бортинженер Александр Сизов и хоккеист «Локомотива» Александр Галимов, скончавшийся в реанимации от полученных ожогов. В 2015 году единственный обвиняемый в крушении Як-42 бывший заместитель гендиректора по организации летной работы авиакомпании «Як Сервис» Вадим Тимофеев получил пять лет лишения свободы, но был амнистирован.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Сегодня в Ярославле прошли траурные мероприятия. В ярославском «Локомотиве» сегодняшнюю дату называют «черным днем для российского хоккея». В клубе напомнили имена всех погибших в авиакатастрофе: Виталий Аникеенко, Михаил Баландин, Александр Васюнов, Йозеф Вашичек, Александр Вьюхин, Александр Галимов, Павол Демитра, Роберт Дитрих, Марат Калимулин, Александр Калянин, Андрей Кирюхин, Никита Клюкин, Стефан Лив, Ян Марек, Сергей Остапчук, Карел Рахунек, Руслан Салей, Карлис Скрастиньш, Павел Снурницын, Даниил Собченко, Иван Ткаченко, Павел Траханов, Юрий Урычев, Геннадий Чурилов, Максим Шувалов, Артем Ярчук, Александр Карповцев, Игорь Королев, Николай Кривоносов, Брэд Маккриммон, Юрий Бахвалов, Александр Беляев, Андрей Зимин, Евгений Куннов, Вячеслав Кузнецов, Владимир Пискунов, Евгений Сидоров, Игорь Жевелов, Сергей Журавлев, Надежда Максумова, Владимир Матюшкин, Елена Сарматова, Андрей Соломенцев, Елена Шалина. На фото мемориал на Леонтьевском кладбище.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

На Леонтьевском кладбище 7 сентября традиционно собирается много людей, желающих почтить память погибших. Сюда приходят близкие и родственники, которые по-прежнему с болью вспоминают о случившемся.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Поклонники команды до сих пор вспоминают трагедию со слезами и в этот день надевают атрибутику команды.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Обращение губернатора Ярославской области Михаила Евраева: «Этот день навсегда останется для нас одним из самых печальных. Иван Ткаченко, Александр Галимов и другие хоккеисты, погибшие из-за этой трагедии, были не просто выдающимися спортсменами. Они были достойными людьми, прекрасным примером для молодежи. И всенародная любовь и скорбь, которая не утихает, яркое тому подтверждение».

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Обращение мэра Ярославля Артема Молчанова: «Думаю, каждый ярославец помнит, что он делал в этот трагичный день и как узнал о случившемся. И пусть я не работал тогда в Ярославле и даже не предполагал, что судьба свяжет меня с этим городом. Трагедия прокатилась по всей стране и потрясла меня до глубины души».

Фото: Артем Молчанов, Телеграм

Иван Ткаченко был капитаном команды «Локомотив». На фасаде дома, где жил хоккеист, нанесены символичные граффити.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Возложение цветов и панихида также состоялись на территории мемориального комплекса в селе Туношна. Он был открыт спустя год после авиакатастрофы на месте падения самолета.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

К мемориальному комплексу прибыли и спортсмены, в том числе ФК «Шинник» и питерского хоккейного клуба СКА (на фото). Главный тренер СКА Роман Ротенберг: «Каждый раз, когда мы бываем в Ярославле, – обязательно отдаем дань памяти ребятам из того Локомотива, который навсегда остался в наших сердцах. Так совпало, что в этом сезоне мы оказались в городе на Волге в печальную годовщину ужасной катастрофы. Первым делом всей командой поехали в аэропорт Туношна, чтобы возложить цветы к мемориалу в память о Локомотиве. Эмоционально непростой, но очень важный для всех нас момент. Мы всегда будем помнить вас, ребята! Верю, что на небесах вы играете в хоккей».

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В прошлые два года ХК «Локомотив» играл 7 сентября, однако в этом году на этот день матч поставлен не был. Другие хоккейные команды сегодня выходят на лед с памятными нашивками в виде черной ленты с надписью «07.09.11».

Фото: ХК «Динамо Москва» / Телеграм

Омский хоккейный клуб выделил на арене 44 места красными шарфами с нашивками «Локомотива».

Фото: ХК «Авангард Омск» / Телеграм

«Вы будете с нами всегда...»,— пишут поклонники клуба в соцсетях. Вечером прошли памятные мероприятия у памятника «Хоккейное братство» рядом с УКРК «Арена-2000. Локомотив».

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

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