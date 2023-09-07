12 лет без «Локомотива»

В Ярославле состоялись мероприятия, посвященные дню памяти разбившейся в авиакатастрофе хоккейной команды «Локомотив». 7 сентября 2023 года исполнилось 12 лет со дня трагедии, унесшей жизни 45 человек. В авиакатастрофе погиб весь основной состав команды, ее тренерский штаб и технический персонал. В этот день в Успенском кафедральном соборе Ярославля была отслужена панихида. На Леонтьевском кладбище, где похоронены погибшие, к мемориалу «Хоккейное братство» перед УКРК «Арена-2000 Локомотив» и к мемориалу на месте катастрофы родные, близкие и болельщики возложили цветы. Как прошел день памяти в Ярославле — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».
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