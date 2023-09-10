В Ярославле пожар в здании бывшего военкомата тушили 5 часов

В Ярославле потушили возгорание в здании бывшего военкомата на улице Ушинского, 16 за пять часов, на месте работали 13 единиц техники и 52 спасателя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС по Ярославской области Фото: Пресс-служба МЧС по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал о возгорании в здании на площади 200 кв.м. на 2 этаже.

Сообщение о пожаре в здании бывшего военкомата, являющегося объектом культурного наследия федерального значения «Усадьба Вахрамеевых», поступило в 20:45 9 сентября. Потушить его удалось только к 1:46.

Здание являлось неэксплуатируемым, однако в момент пожара со второго этажа был эвакуирован один человек. В ГУ МЧС по Ярославской области пояснили, что пострадавших в результате возгорания нет.

Алла Чижова