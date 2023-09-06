В Ярославле задержали подозреваемую в хищении 136 млн у бывшего чиновника

В Ярославле задержали 67-летнюю местную жительницу по подозрению в хищении денег. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-центр МВД России Фото: Пресс-центр МВД России

Местонахождение подозреваемой установила полиция Красноярского края, где были украдены деньги. Сотрудники выяснили, что в марте этого года женщина пришла в банк в ОАЭ и предъявила поддельную доверенность, якобы дающую ей право на совершение действий в отношении расчетных счетов мужчины. Женщина похитила деньги и скрылась.

В Ярославле она была задержана. По данным «Ъ-Сибирь», задержанную доставили под конвоем в Красноярск, сегодня суд изберет ей меру пресечения.

«Следователем СУ МУ МВД России «Красноярское» расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 158 УК РФ»,— сообщила госпожа Волк.

По данным источников «Ъ-Сибирь», в качестве потерпевшего по делу проходит бывший замглавы Росприроднадзора и учредитель Красноярского треста инженерно-строительных изысканий Олег Митволь. События, о которых идет речь, произошли, когда Олег Митволь находился в красноярском СИЗО по обвинению в хищении почти 1 млрд руб. при проектировании красноярского метрополитена.

Алла Чижова