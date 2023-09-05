Ярославцев начнут штрафовать за плевки в общественных местах

С 7 сентября в Ярославской области начнут применять новый штраф за плевки в общественных местах. Об этом сообщает портал Ярньюс со ссылкой на помощника губернатора Татьяну Потемкину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославль

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Ярославль

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что новая норма введена в региональный кодекс об административных правонарушениях 27 июня. Однако летом ни один из нарушителей не был привлечен к ответственности.

«По просьбам общественности и депутатов области действует переходный период. Правонарушители получают только предупреждения. Но с 7 сентября, когда исполнится два месяца с момента введения новой нормы, их будут наказывать в соответствии с законом — штрафом в полторы тысячи рублей»,— сказала помощник губернатора Татьяна Потемкина.

Нарушение будут фиксировать камеры видеонаблюдения. Наказанию подлежат плевки на улицах, во дворах, на детских площадках и пляжах, а также во время культурно-массовых и спортивных мероприятий. Право привлекать к ответственности имеют сотрудники полиции, инспекции административно-технического надзора и административные комиссии органов местного самоуправления.

Антон Голицын