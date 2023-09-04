В Ярославле предложили ввести налоговый вычет на пожертвования в сфере культуры

В Ярославскую областную думу внесен законопроект, предлагающий распространить действие инвестиционного налогового вычета (ИНВ) по налогу на прибыль организаций на пожертвования, сделанные муниципальным и государственным учреждениям культуры. Проект закона опубликован на сайте думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославский художественный музей

Фото: официальная страница в "Вконтакте", "ЯХМ" Ярославский художественный музей

Фото: официальная страница в "Вконтакте", "ЯХМ"

«Введение ИНВ как механизма установления баланса интересов бизнеса и государства в развитии культуры, окажет положительное влияние на развитие государственных и муниципальных учреждений Ярославской области, осуществляющих деятельность в области культуры, создаст условия для дополнительного финансирования указанных организаций за счет частных инвестиций, а также условия для повышения качества оказания государственных и муниципальных услуг в Ярославской области»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В проекте перечислены следующие учреждения культуры: библиотеки, клубы, музеи, театры, кинотеатры, концертные залы. Также авторы законопроекта предлагают ввести вычет и на пожертвования некоммерческим фондам на формирование целевого капитала в целях поддержки учреждений культуры.

Сейчас ИНВ получают организации, которые инвестируют в основные средства, объекты инфраструктуры, научные исследования и опытно-конструкторские разработки, создание компьютерных программ, пожертвования образовательным организациям. Подобная схема освобождения от налогов в регионе применяется также для финансирования футбольного клуба «Шинник». Авторами законопроекта стали депутаты Ольга Секачева и Сергей Хабибулин.

Антон Голицын