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Строительство третьего моста в Ярославле намерены начать в конце 2024 года

В Ярославле строительство третьего моста через Волгу планируют начать в конце 2024 – начале 2025 года. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев во время пресс-конференции.

Фото: ГКУ «ЯРДОРСЛУЖБА»

Фото: ГКУ «ЯРДОРСЛУЖБА»

Губернатор рассказал, что сначала региональные власти проведут торги по поиску подрядчика для разработки проекта. Проектирование, на которое потребуется около года, будет за счет региона. Торги на строительно-монтажные работы проведут в 2024 году.

«К строительству мы предполагаем приступить в конце следующего года – начале 2025 года. Уже непосредственно моста через Волгу с развязкой на Тормозном шоссе, это первый этап. Мы говорим не про всю развязку, потому что вся развязка это порядка 70 млрд руб. Мы говорим про мост и про подъезды к нему. Это порядка 20 млрд руб. К мосту мы приступаем в конце следующего года. Сейчас с федерацией договорились только на мост и на развязку. Мы начинаем с самого главного — с моста. Дальше будем идти на реализацию остального проекта»,— сказал господин Евраев.

Алла Чижова

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