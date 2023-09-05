В Ярославле и Рыбинске увеличится время работы поликлиник

В двух городах Ярославской области, Ярославле и Рыбинске, поликлиники будут работать до 22 часов. За дополнительные два часа работы врачи и фельдшеры смогут получать двойную оплату. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в ходе встречи с журналистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Из-за нехватки врачей в двух городах региона власти решили увеличить время работы поликлиник с 20 до 22 часов. За работу в дополнительные часы врачи будут получать двойную оплату, однако решение работать до 22 часов или нет будет добровольным.

«Как вы знаете, у нас многие подрабатывают в частных клиниках, потому что платят больше — в 1,5 в 1,7 раз и так далее. Поэтому мы сразу же вот эти вечерние часы в 2 раза больше предлагаем всем. И не надо никуда ходить»,— пояснил губернатор.

Также глава региона отметил, что увеличение времени работы врачей позволит большему количеству людей получить медицинское обслуживание.

«Получится значительно больше времени вечернего, в которое люди смогут прийти и получить медицинское обслуживание. То есть мы делаем так, чтобы жителям Ярославской области было удобно. Когда мы добавляем одного врача, это изменение ситуации на 10-е, 100-е доли процента. Но то, что мы предлагаем, это увеличение объема медицинской помощи на 10-15% по Ярославлю и Рыбинску. Посмотрим, как это работает, посмотрим точечно, где это будет необходимо по другим районам области, значит тоже это сделаем»,— сказал Михаил Евраев.

Отмечается, что такую норму ориентировочно введут с 1 октября. Однако она уже существует в поликлиниках на Ньютона и на Попова, куда пришло порядка 25 тыс. человек. Губернатор отметил, что 25-30% всего медперсонала согласилось выйти в вечернюю смену за двойную оплату.

Алла Чижова