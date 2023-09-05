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В Ярославле урны станут обязательными у каждого входа в магазины и рестораны

Мэрия Ярославля внесла в муниципалитет проект изменений в правила благоустройства, которые уточняют регламент установки урн около объектов торговли, общественного питания и сферы услуг. Проект решения размещен на сайте мэрии.

Урна около цветочного киоска в Ярославле

Урна около цветочного киоска в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Урна около цветочного киоска в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Документ вводит обязанность по установке урн снаружи у каждого из входов в помещение для собственников, а также арендаторов и пользователей предприятий торговли, общепита и сферы услуг. Также документ закрепляет за мэрией право определять внешний вид урны.

Ранее правила благоустройства обязывали собственников выполнить «однократную установку урн с дальнейшим их ремонтом», а также очистку урн от мусора. Закон Ярославской области об административных правонарушениях №100-з предусматривает штраф за нарушение правил благоустройства: от 3 до 5 тыс. руб. для физических лиц и от 20 до 80 тыс. руб. для юридических лиц.

Проект изменений в правила благоустройства прошел публичные слушания. Утвердить документ должны депутаты муниципалитета Ярославля.

Антон Голицын

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