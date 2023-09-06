С ярославского предпринимателя взыскали компенсацию за поддельный Zinger

Арбитражный суд Ярославской области частично удовлетворил иск ООО «Зингер СПб» (Санкт-Петербург) к индивидуальному предпринимателю Татьяне Егоровой (Ярославль) о компенсации за нарушение прав на использование товарного знака. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Молоток судьи

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Молоток судьи

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В торговой точке предпринимателя «Белорусская косметика» истец обнаружил в продаже ножницы с товарным знаком Zinger, права на который в России принадлежат «Зингер СПб». Компания хотела взыскать с предпринимателя 62500 руб. компенсации. В качестве доказательства ущерба ООО привело договор на использование товарного знака с другим предпринимателем, которому было продано право на него за 750 тыс. руб. в год.

Однако суд не согласился с этой логикой, так как право использования названия Zinger распространялось на всю Россию, а контрафактное использование было выявлено лишь в одном регионе однократно. Истец настаивал на том, что ответчик не в первый раз привлекается к ответственности за контрафакт. В марте тот же суд взыскал с ИП в пользу компании Entertainment One Uk Limited 10 тыс. руб. за нарушение исключительных прав на изображение Свинки Пеппы (Peppa Pig).

Суд не посчитал характер нарушения злостным, учел незначительную стоимость контрафактных ножниц и назначил компенсацию в сумме 735 руб. Поддельный товар суд постановил уничтожить.

Антон Голицын