В Рыбинске горел центральный рынок на площади 150 кв.м.

В Рыбинске Ярославской области произошел пожар на рынке на Сенной площади. Сейчас возгорание уже ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

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По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 17:50, на месте работали 2 единицы техники и 12 человек личного состава. Пожар произошел на площади 150 кв.м. в торговых павильонах с вещевой продукцией. Ликвидация объявлена в 18:30.

В МЧС уточнили, что в пожаре никто не пострадал. Рыбинская городская прокуратура организовала проверку.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о розничных рынках, включая вопросы соблюдения требований пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль»,— говорится в сообщении прокуратуры.

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Алла Чижова