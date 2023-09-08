Макет деревянного кремля в Угличе хотят построить уже в этом году

В Ярославле вновь началось общественное обсуждение историко-культурной экспертизы проекта «создания туристского кода центра города» Углича, который предполагает строительство макета деревянного кремля. Документация размещена на портале региональной службы охраны объектов культурного наследия (ОКН).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врисовка макета башни в панораму Угличского кремля

Фото: Акт историко-культурной экспертизы Врисовка макета башни в панораму Угличского кремля

Фото: Акт историко-культурной экспертизы

«Ъ-Ярославль» сообщал, что предыдущая экспертиза была отозвана разработчиком в августе после критики экспертов и градозащитников, которые считают, что возводить макет деревянной стены длиной 193 метра и высотой семь метров, а также три 20-метровые деревянные башни на территории ОКН «Угличский кремль» нельзя. Между тем губернатор Михаил Евраев поддержал строительство и заявил, что проект должен быть реализован, допустив его корректировку.

В новой документации говорится о том, что «все работы по проекту планируется выполнять в IV квартале 2023 года». Строительство стен и башен также предполагается, но оговаривается, что стена пройдет по существующему проезду и сносу будут подлежать лишь 6 деревьев парка (ранее снос деревьев в числе прочего вызывал тревогу специалистов).

«Ъ-Ярославль» сообщал, что работы планируется провести на средства гранта Ростуризма в размере 200 млн руб. в рамках реализации концепции туристического кода исторического центра Углича «Углич. Крепость, которой нет».

Подробнее в материале «Ъ-Ярославль» Кремлевские мечтания».

Антон Голицын