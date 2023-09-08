Макет деревянного кремля в Угличе хотят построить уже в этом году

В Ярославле вновь началось общественное обсуждение историко-культурной экспертизы проекта «создания туристского кода центра города» Углича, который предполагает строительство макета деревянного кремля. Документация размещена на портале региональной службы охраны объектов культурного наследия (ОКН).
Врисовка макета башни в панораму Угличского кремля
Фото: Акт историко-культурной экспертизы
«Ъ-Ярославль» сообщал, что предыдущая экспертиза была отозвана разработчиком в августе после критики экспертов и градозащитников, которые считают, что возводить макет деревянной стены длиной 193 метра и высотой семь метров, а также три 20-метровые деревянные башни на территории ОКН «Угличский кремль» нельзя. Между тем губернатор Михаил Евраев поддержал строительство и заявил, что проект должен быть реализован, допустив его корректировку.
В новой документации говорится о том, что «все работы по проекту планируется выполнять в IV квартале 2023 года». Строительство стен и башен также предполагается, но оговаривается, что стена пройдет по существующему проезду и сносу будут подлежать лишь 6 деревьев парка (ранее снос деревьев в числе прочего вызывал тревогу специалистов).
«Ъ-Ярославль» сообщал, что работы планируется провести на средства гранта Ростуризма в размере 200 млн руб. в рамках реализации концепции туристического кода исторического центра Углича «Углич. Крепость, которой нет».
Подробнее в материале «Ъ-Ярославль» Кремлевские мечтания».