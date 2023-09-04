Экс-бухгалтер Ярославского АТП осуждена за присвоение 14,5 млн рублей

Бывший главный бухгалтер Ярославского АТП признана виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием лицом своего служебного положения, в особо крупном размере). Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно и штраф в размере нанесенного материального ущерба 14,5 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославский областной суд

Фото: Ъ-Ярославль Ярославский областной суд

Фото: Ъ-Ярославль

Приговор Заволжский районный суд Ярославля вынес 28 июня 2023 года. Суд установил, что подсудимая, занимавшая должность главного бухгалтера в ГП ЯО «Ярославское Автотранспортное предприятие», почти ежемесячно брала из кассы предприятия деньги от 80 до 300 тыс. руб. для личных нужд. В период с августа 2016 года по декабрь 2020 года она присвоила 14,5 млн руб.

Вину подсудимая признала лишь частично. Она пояснила, что только в 2020 году на протяжении двух месяцев брала из кассы деньги на общую сумму 300 тыс. руб.: купила на них телевизор, погасила потребительский и ипотечный кредиты, покупала продукты.

«Исследовав представленные доказательства, судебные инстанции пришли к выводу, что вина подсудимой в совершении инкриминируемого ей деяния в полном объеме нашла свое подтверждение в ходе судебного заседания»,— сообщили в облсуде.

При вынесении приговора суд учел явку с повинной и добровольное частичное возмещение вреда на сумму 305 тыс. руб. смягчающими обстоятельствами и пришел к выводу о возможности исправления осужденной без реального отбывания наказания.

28 июня суд вынес ей приговор и назначил наказание в виде условного лишения свободы с испытательным сроком на четыре года шесть месяцев. Суд частично удовлетворил исковые требования потерпевшего и постановил взыскать с осужденной в пользу Ярославского АТП 14,5 млн руб. Однако с вынесенным приговором не согласились прокурор и защитник и подали апелляционные жалобы.

Сегодня Ярославский облсуд решил оставить приговор без изменений, он вступил в силу.

Алла Чижова